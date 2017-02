Parma-Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PARMA-PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma-Pordenone sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, assistito dai guardalinee Maurizio Loni di Cagliari e Davide Imperiale di Genova. Nel quadro della 24^giornata del campionato di Lega Pro, il big match del girone B si gioca domenica 5 febbraio 2017 allo stadio Ennio Tardini: di fronte i padroni di casa del Parma, secondi in classifica con 43 punti, e il Pordenone che segue a quota 42 assieme al Padova (ma davanti ai biancoscudati per differenza reti).

Calcio d’inizio alle ore 18:30, per un match che quindi assume una valenza di classifica particolarmente rilevante. Sia il Parma che il Pordenone possono puntare al primo posto, occupato dal Venezia (46 punti) che in questo turno riceve l’Ancona. All’andata il Parma espugnò lo stadio Bottecchia di Pordenone imponendosi in rimonta per 2-4: dopo un primo tempo di marca neroverde e concluso sul 2-0 per i padroni di casa (doppietta di Rachid Arma), i ducali si scatenarono nell’ultima mezz’ora ribaltando la situazione grazie alla tripletta di Manuel Nocciolini, a segno prima due volte in 3 minuti (59’ e 61’) e poi all’83’ per il sorpasso; nel recupero Emanuele Calaiò mise le olive nel Martini per il Parma che portò a casa il primo colpo esterno del campionato.

Un girone dopo la squadra emiliana si ripresenta con diversi cambiamenti, tra panchina (via Luigi Apolloni, dentro Roberto D’Aversa) e parco giocatori. Il nuovo allenatore ha inanellato una serie di 7 risultati utili consecutivi, dal giorno del suo esordio (8 dicembre, vittoria 0-1 in casa del Sudtirol) fino al pareggio di domenica scorsa a Venezia. Che tuttavia ha lasciato un po’ d’amaro in bocca, per come maturato: avanti 0-2 all’intervallo pur se sotto di un uomo, per l’espulsione del difensore Canini, il Parma ha poi subito la reazione lagunare incassando il punto del definitivo 2-2 all’87’, su calcio di rigore.

Il Pordenone invece arriva dal pareggio a reti bianche contro il Mantova, un risultato deludente perché ottenuto in casa e contro la terzultima della classe, ma condizionato anche dal freddo che ha gelato il campo del Bottecchia rendendo la circolazione di palla più complicata. Per i neroverdi allenati da Bruno Tedino si è trattato del terzo 0-0 interno in questo torneo, da ricordare però che il Pordenone viaggia con una partita da recuperare: la trasferta di Teramo prevista il 22 gennaio e rinviata a causa del maltempo che ha recentemente colpito il Centro Italia. Nonostante l’occasione persa di domenica scorsa, i veneti rimangono a distanza di tiro dalla testa della classifica: battere il Parma significherebbe conquistare la seconda piazza in solitaria e fornire un’altra dimostrazione di forza.

Le quote delle principali agenzie di scommesse privilegiano il fattore campo: PaddyPower.it ad esempio favorisce il segno 1 per la vittoria del Parma, opzione fissata a quota 2,25. Il segno X per l’eventuale pareggio finale è valutato 3,05, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Pordenone equivale a quota 3,15. Sempre in tema di pronostici, può essere utile ricordare che il Parma ha incassato in casa 3 delle sue 4 sconfitte di campionato, mentre il Pordenone ha vinto 7 volte su 10 lontano dalle mura amiche.

Probabili formazioni: nel Parma non sono più a disposizione Canini e Benassi, passati rispettivamente a Cremonese e Livorno, a far coppia con Alessandro Lucarelli dovrebbe essere Saporetti; a completare il pacchetto arretrato i terzini Mazzocchi e Nunzella e l’estremo difensore Frattali. Centrocampo nuovo per due terzini con i neoacquisto Scozzarella e Munari, già impiegati a Venezia, a fare reparto assieme a Scavone. Il tridente offensivo invece dovrebbe vedere ancora Nocciolini e il senegalese Baraye ai fianchi del centravanti Calaiò; in settimana l’altro attaccante Evacuo è passato in prestito all’Alessandria (girone A).

Modulo 4-3-1-2 per il Pordenone: mister Tedino dovrebbe proporre l’undici titolare dell’ultimo turno. Quindi Tomei tra i pali, Stefano ed Ingegneri difensori centrali, Semenzato esterno basso a destra e De Agostini sulla corsia mancina. A centrocampo una new entry, il classe ’95 Danilo Bulevardi arrivato in prestito dal Pescara: i tre titolari dovrebbero comunque essere Suciu, Burrai e Misuraca. Cattaneo sarà il trequartista incaricato di supportare gli attaccanti, Berrettoni e il marocchino Arma.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Parma-Pordenone si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

