Pescara-Lazio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie A 2017 23^giornata)

DIRETTA PESCARA-LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI 5 FEBBRAIO) - Pescara-Lazio, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste e in programma domenica 5 febbraio 2017 (inizio ore 15:00), sarà una sfida relativa alla quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Morale diverso tra le due formazioni, con i padroni di casa di Massimo Oddo che dopo ventidue partite disputate vantano il poco invidiabile primato di unica squadra a non aver ancora vinto una partita.

Eccezione, il match d'andata contro il Sassuolo vinto a tavolino, che non serve però a cambiare una classifica molto deficitaria, con la formazione abruzzese che sembra quasi condannata alla retrocessione con larghissimo anticipo. La Lazio al quinto posto ha appena incassato il sorpasso dall'Inter in campionato, riuscendo però a vendicarsi sui nerazzurri in Coppa Italia. La squadra di Inzaghi è una di quelle che conclude maggiormente verso la porta avversaria, ma i gol non sempre sono direttamente proporzionali alla mole di gioco prodotta.

Un difetto che i biancocelesti proveranno a correggere per rincorrere il ritorno in Europa, in una stagione che si è fatta ancor più interessante con la prospettiva del doppio derby di Coppa Italia da affrontare contro al Roma. Da considerare poi che la trasferta di Pescara nasconde sempre qualche insidia supplementare per la Lazio, considerando la grande rivalità che anima la tifoseria abruzzese nei confronti del club capitolino. L'accoglienza non sarà delle migliori, ed anche in campo Immobile e compagni dovranno guardarsi dalla rabbia di una squadra reduce dall'ennesima beffa subita in campionato.

Il Pescara infatti nel recupero contro la Fiorentina si è fatto nuovamente rimontare, perdendo all'ultimo minuto contro i viola a causa di un tiro-cross di Tello sul quale l'estremo difensore Bizzarri non è parso propriamente impeccabile. Precedentemente gli abruzzesi avevano perso nettamente sabato scorso contro l'Inter ed erano stati battuti in casa dal Sassuolo e in trasferta dal Napoli. Nelle quattro partite disputate nel 2017, i biancazzurri non hanno ottenuto neanche un punto, vedendo attualmente la salvezza lontana ben dodici punti.

La Lazio invece ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua stagione, perdendo per la prima volta dall'inizio dell'annata due partite consecutive, prima contro la Juventus e poi contro il Chievo in casa. Un match rocambolesco e beffardo, con la squadra di Inzaghi caduta al novantesimo minuto dopo aver tirato per ben ventisei volte verso la porta clivense. La riscossa è arrivata in Coppa Italia, con la Lazio capace di sbancare San Siro e fermare la corsa dell'Inter reduce da nove vittorie consecutive tra coppe e campionato. Un successo che ha permesso ai biancocelesti di guadagnarsi la doppia semifinale da giocare contro la Roma.

La Lazio ha vinto gli ultimi due precedenti giocati in Serie A sul campo del Pescara. Il 7 ottobre del 2012 i biancocelesti sono passati allo stadio Adriatico con una doppietta di Miro Klose ed un gol di Hernanes. Nella stagione 1992/93 la Lazio ha invece ottenuto i tre punti con un gol, contestato, di Luzardi all'ultimo minuto, nel giorno in cui Paul Gascoigne realizzò il suo più bel gol in maglia biancoceleste, con uno slalom memorabile. L'ultimo pareggio a Pescara risale alla stagione 1988/89, mentre nella stagione 1979/80 gli abruzzesi hanno battuto per l'ultima volta in Serie A allo stadio Adriatico, due a zero con le reti messe a segno da Prestanti e da Chinellato.

Le quote dei bookmaker, anche alla luce dell'eccellente prestazione della Lazio sul campo dell'Inter in Coppa Italia, indicano i capitolini come netti favoriti per la conquista dei tre punti, con William Hill che offre a 1.62 la quota per il successo esterno, mentre Betfair moltiplica per 7.00 quanto investito sull'eventuale successo pescarese. Bwin propone invece a 3.80 la quota per l'eventuale pareggio.

Per seguire Pescara-Lazio in diretta tv, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15.00, ci si potrà collegare sul canale Premium Sport 2 HD con un abbonamento Mediaset Premium al digitale terrestre pay (col match disponibile anche in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it). Sky trasmetterà invece Pescara-Lazio sui canali 201 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta in streaming video garantita sul sito skygo.sky.it.