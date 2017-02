DIRETTA PISTOIESE-GIANA ERMINIO: STREAMING VIDEO E DIRETTA SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) – Pistoiese-Giana Erminio, diretta dall'arbitro Daniele De Santis e in programma domenica 5 febbraio alle ore 14.30, sarà una sfida di centro classifica nel programma della quinta giornata di ritorno del girone A del campionato di Lega Pro 2016-2017. Attualmente dodicesimi in classifica con sette punti di vantaggio sulla zona play off e due lunghezze di svantaggio sulla zona play out, i toscani stanno vivendo un buon momento, ritrovandosi abbastanza tranquilli e reduci da quattro risultati utili in campionato, con tre pareggi e una vittoria.

Dopo la sosta invernale la Pistoiese ha infatti fatto bottino pieno in casa battendo il Prato penultimo in classifica e rispettando così il pronostico, mentre in trasferta a Pontedera in uno dei tanti derby toscani del raggruppamento è arrivato un successo molto importante per tenere a debita distanza una squadra che sta cercando di recuperare punti per la salvezza. Ancor più brillante finora è stato il cammino della Giana Erminio, una delle formazioni più dure a morire del girone e attualmente settimo in classifica.

Nel 2017 la compagine di Gorgonzola ha pareggiato alla ripresa sul campo del Como, per poi ottenere al ritorno sul campo amico una prestigiosa vittoria contro la Cremonese seconda della classe. A quota trentaquattro punti il Giana Erminio deve fare attenzione a mantenere una delle piazze che a fine stagione varrebbero la qualificazione ai play off, e nel contempo può restare ambizioso visto che il quinto posto occupato dal Renate è lontano solo due lunghezze.

Queste le probabili formazioni del match: la Pistoiese affronterà la sfida con Feola tra i pali, Priola e il brasiliano Neuton al centro della difesa, mentre Guglielmotti a destra e Sammartino a sinistra saranno i due esterni di fascia della retroguardia. Hamlili, Minotti e Benedetti andranno a formare il terzetto di centrocamo, mentre come trequartista giocherà Colombo vista la squalifica di Bellazzini, espulso nell'ultima trasferta di Pontedera. In attacco il ghanese Gyasi farà coppia con Rovini.

Risponderà la Giana Erminio con una difesa a tre con Solerio, Bonalumi e Perico schierati come titolari davanti all'estremo difensore Pablo Sanchez. Biraghi, Chiarello e Marotta giocheranno al centro della linea mediana, mentre Iovine a destra ed Augello a sinistra copriranno le corsie laterale. Il ghanese Okyere e Salvatore Bruno comporranno invece il tandem offensivo.

4-3-1-2 confermato per la Pistoiese di Remondina, chiamata a farsi valere dopo un inizio di 2017 incoraggiante. Forse gli arancioni avrebbero dovuto osare di più in determinati frangenti, ma hanno dimostrato una capacità di non mollare mai che caratterizza anche gli avversari di turno della Giana Erminio, schierati con il 3-5-2 da mister Albè. Va sottolineato come si troveranno di fronte le due squadre che hanno collezionato il maggior numero di pareggi finora nel corso della stagione nel girone A di Lega Pro: undici per la Pistoiese, dieci per la Giana Erminio: l'equilibrio prevarrà anche in questa occasione?

I bookmaker vedono in equilibrio pressoché perfetto il match, con la vittoria interna della Pistoiese quotata 2.60 da William Hill, mentre Betclic alza di pochissimo la quota relativa al successo esterno, portandola a 2.70. L'eventuale pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.05 da Paddy Power.

Per seguire la partita Pistoiese-Giana Erminio, domenica 5 febbraio alle ore 14.30, non ci sarà diretta tv ma sarà possibile collegarsi sul sito sportube.tv per la diretta streaming video, dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale relativo a tutto il campionato di Lega Pro o a una singola squadra.

