DIRETTA PRATO-VITERBESE: STREAMING VIDEO E DIRETTA SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) – Prato-Viterbese, diretta dall'arbitro Matteo Gariglio, si gioca domenica 5 febbraio alle ore 16.30 e sarà una sfida particolarmente delicata nel quinto turno di ritorno del campionato di Lega Pro 2016-2017. Nel girone A infatti i toscani non riescono a risollevarsi da una situazione di classifica particolarmente difficile, che li vede impelagati in zona retrocessione al penultimo posto con soli sedici punti nel carniere, solamente tre in più del Racing Roma fanalino di coda.

Dopo la sosta invernale il cammino dei biancazzurri è ripreso con una sconfitta sul campo della Pistoiese, ma in casa contro la Carrarese domenica scorsa è arrivato un sussulto d'orgoglio. Netta vittoria per tre a zero con reti di Tomi e Tavano (doppietta) e segnale che la squadra è ancora, viva, vitale e decisa a guadagnarsi la salvezza partita dopo partita.

Dopo aver chiuso il 2016 con un convincente successo sul Tuttocuoio, la Viterbese è ripartita nel migliore dei modi, pareggiando a reti bianche a Casal del Marmo in casa del Racing Roma e poi ottenendo la seconda vittoria consecutiva in casa tra le mura amiche dello stadio Enrico Rocchi, battendo il Piacenza con un acuto di Jefferson. Rete molto importante che ha permesso ai gialloblu laziali di riproiettarsi nel pieno della zona play off, con trentaquattro punti e prospettive di miglioramento molto concrete, considerando che al momento il quinto posto occupato dal Renate è lontano solamente due punti.

Allo stadio Lungobisenzio scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa del Prato schierati con Melgrati tra i pali, Marzorati e Ghidotti nel ruolo di difensori centrali e Catacchini e Tomi come esterni a destra e sinistra in difesa. Gargiulo e Checchin saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre Di Molfetta, Tavano e Piscitella saranno schierati avanzati come incursori offensivi, alle spalle dell'unica punta di ruolo che dovrebbe essere Moncini.

La Viterbese opporrà Iannarilli come estremo difensore, Dierna e Pacciardi al centro della retroguardia mentre Varutti giocherà sulla corsia laterale di destra e Celiento sulla corsia laterale di sinistra in difesa. A centrocampo mancherà Cruciani, espulso nell'ultimo match interno vinto dai laziali contro il Piacenza. Al suo posto al centro della linea mediana giocherà Doninelli al fianco di Cenciarelli, mentre Falcone si muoverà sull'out di destra e Sandomenico sull'out di sinistra. Al brasiliano Jefferson, match winner contro i piacentini, il compito di guidare l'attacco al fianco di Neglia nel tandem offensivo.

Il 4-2-3-1 di Monaco nel Prato ha sfoggiato la più convincente prestazione stagionale nel match con la Carrarese, un tris senza appello che ha rinvigorito le speranze di salvezza dei toscani. Il 4-4-2 di Pagliari nella Viterbese può invece trasformarsi in fase di proiezione offensiva in un vero e proprio 4-2-4, con la squadra laziale che nelle ultime partite ha dato però anche grande dimostrazione di solidità offensiva, fondamentale per trovare continuità.

Pur con qualche alto e basso la Viterbese si è confermata realtà convincente e di spessore nel girone A, e per questa trasferta contro un Prato affamato di punti i bookmaker vedono comunque i laziali leggermente favoriti con quota 2.50 offerta da William Hill per la vittoria esterna, mentre Paddy Power propone a 2.90 l'eventuale affermazione interna. Bet365 moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio.

Prato-Viterbese, che come tutte le partite di Lega Pro non godrà di una diretta tv, potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli abbonati al sito sportube.tv, il portale - per la cui visione da quest'anno è richiesta una quota in abbonamento - che trasmette tutte le partite del campionato e della Coppa Italia della quarta serie.

