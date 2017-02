Pro Piacenza-Renate/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PRO PIACENZA-RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza-Renate sarà diretta dall’arbitro Niccolò Marini della sezione di Trieste, assistito dai guardalinee Davide Moro di Schio ed Alberto Zampese di Bassano del Grappa. Pro Piacenza-Renate, in programma domenica 5 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida particolarmente importante per la classifica del girone A del campionato di Lega Pro, giunto alla disputa della sua quinta giornata del girone di ritorno. Si tratta di un faccia a faccia tra due formazioni che stanno stupendo nella rincorsa dei rispettivi obiettivi: la Pro Piacenza infatti per il secondo anno consecutivo si sta ritagliando una salvezza forse inaspettata alla vigilia, ma se l'anno scorso agli emiliani erano serviti i play out per festeggiare, stavolta i rossoneri sembrano in grado di raggiungere l'obiettivo in maniera diretta.

Al momento la squadra è lontana quattro punti dalla zona play out, anche grazie ad un inizio di 2017 spumeggiante. Dopo il pareggio contro la seconda della classe a Cremona, sono arrivate due vittorie consecutive, contro Siena e Olbia entrambe tra le mura amiche, che hanno garantito questo scarto rassicurante rispetto alla zona pericolante della classifica.

Ancora meglio però sta facendo il Renate, che con il successo sul Racing Roma ha mantenuto il quinto posto confermando le proprie ambizioni di partecipazione ai play off. Per il piccolo club monzese si tratta senza ombra di dubbio della miglior stagione calcistica della propria storia, ed è la solidità ad essere finora la carta vincente dei nerazzurri, che hanno perso solo una delle ultime dodici partite di campionato disputate, ovvero il match interno contro la Cremonese seconda in classifica il 30 dicembre scorso. Vediamo di seguito le formazioni previste per la sfida dello stadio Leonardo Garilli.

Padroni di casa schierati con Fumagalli a difesa della porta, Belotti e Bini al centro della difesa, mentre Calandra coprirà l'out difensivo di destra e Bianco l'out difensivo di sinistra. Aspas e Pugliese si muoveranno per vie centrali nella zona mediana, mentre i due esterni laterali saranno Bazzoffia a destra e Barba a sinistra. Musetti e Pesenti andranno invece a formare la coppia d'attacco. Il Renate scenderà invece in campo con Cincilla come estremo difensore, Di Gennaro e Teso come coppia di difensore centrale e Anghileri schierato in posizione di terzino destro e Schettino in posizione di terzino sinistro. A centrocampo con Scaccabarozzi ci saranno Pavan e Palma dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Marzeglia, Lavagnoli e Napoli.

4-4-2 per la Pro Piacenza allenata da Pea, 4-3-3 per il Renate di mister Adamo. I monzesi vantano la seconda miglior difesa del girone alle spalle di quella della capolista Alessandria, anche se l'attacco è il meno prolifico tra quelli delle prime sette in classifica. Anche la Pro Piacenza tende a subire poco e a non segnare moltissimo, ma la solidità che il Renate riesce a mettere in mostra da tutta la stagione per gli emiliani è realtà solo nel periodo più recente, con due pareggi e due vittorie ottenute nelle ultime quattro partite di campionato. I rossoneri hanno comunque dimostrato di non essere una meteora nell'anno del ritorno del Piacenza Calcio tra i professionisti del calcio.

Diamo infine un’occhiata alle quote per questa partita di Lega Pro. Le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio: su snai.it ad esempio troviamo a quota 2,60 il segno 1 per la vittoria del Pro Piacenza, e a 2,70 il segno 2 per il colpo esterno del Renate. Più alta la valutazione fissata per l’eventuale pareggio, rappresentato dal segno X e pari a quota 3,05. Opzione Under quotata 1,55, Over 2,25, opzione Gol a quota 1,90 e NoGol a 1,78.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pro Piacenza-Renate si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

