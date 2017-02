Probabili formazioni/ Juventus-Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata, oggi 4 febbraio 2017)

JUVENTUS-INTER: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Inter, il derby d’Italia: alle ore 20:45 di domenica 5 febbraio secondo atto stagionale della sfida infinita, e i campioni d’Italia nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 proveranno a vendicare la sconfitta subita all’andata, quando un’Inter che sembrava in crisi sorprese in rimonta i bianconeri. Fu 2-1; oggi l’Inter ha ritardo in classifica ma ha vinto le ultime sette partite del campionato, e dunque si è rilanciata alla grande. Rappresenta un ostacolo durissimo per la Juventus, che se non altro la scorsa settimana si è presa un altro margine utile sulle inseguitrici e non ha quindi tantissima pressione addosso. Resta comunque una partita che Massimiliano Allegri vuole vincere per dare un’ulteriore spallata alla stagione; aspettando che le due squadre scendano in campo allo Stadium per il grande spettacolo del derby d’Italia, noi possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Inter, partita valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,60; il segno X (pareggio) vale 3,75 mentre il segno 2 (vittoria Inter) porta in dote 6,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Sarà ancora 4-2-3-1 per Massimiliano Allegri? Possibile, anche se in questo modo uno tra Khedira, Marchisio e Pjanic sarà costretto a rimanere ai box. al momento il principale indiziato rimane il Principino, perchè è in sua assenza che la Juventus ha cambiato modulo aprendo ad una squadra iper offensiva; Khedira e Pjanic lasciavano qualche dubbio circa convivenza e interdizione a centrocampo, ma finchè giocatori come Cuadrado e Mandzukic mettono intensità in ripiegamento la soluzione può funzionare. Chiaramente lo schema con Dybala sulla trequarti, in mezzo ai due già citati, e Higuain davanti a tutti va ancora testato contro una squadra in grande forma come l’Inter, che ha giocatori per fare male; intanto però si dovrebbe proseguire su questa linea, senza dimenticarsi che Lichtsteiner e soprattutto Alex Sandro sono terzini che spingono molto. Insomma: può funzionare ancora ma servirà spirito di sacrificio. In difesa intanto dovrebbe essere confermata la coppia con Bonucci e Chiellini; la prima alternativa resta Rugani, davanti a Barzagli e Benatia che è tornato dalla Coppa d’Africa ed è quindi a disposizione del suo allenatore.

Anche Stefano Pioli ha trovato la formula giusta per la sua Inter: Gagliardini ha avuto impatto immediato in mezzo al campo e a oggi è diventato uno degli insostituibili, tanto che al suo fianco c'è un ballottaggio continuo tra Brozovic (oggi favorito) e Kondogbia senza dimenticarsi di un certo Gary Medel, che però ha fatto qualche passo indietro ed entra in competizione con Miranda e Murillo. Colombiano e brasiliano dovrebbero spuntarla anche oggi, naturalmente con D'Ambrosio e Ansaldi che stanno vivendo un ottimo momento e che dunque saranno confermati come terzini sulla linea difensiva. Detto del centrocampo, in attacco i dubbi non sussistono se non quello che riguarda come sempre la staffetta tra Joao Mario e Banega: portoghese un passo avanti, la terza soluzione è mandare Brozovic a fare il trequartista e dunque spingere Kondogbia al fianco di Gagliardini. Candreva e Perisic non hanno rivali per quanto riguarda le corsie esterne, davanti a tutti quel Mauro Icardi che, oltre a giocarsi il titolo di capocannoniere con Higuain, è anche uno che fin da quando indossava la maglia della Sampdoria ha regolarmente punito la Juventus.