Probabili formazioni/ Milan-Sampdoria: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

MILAN-SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan-Sampdoria è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca domenica 5 febbraio alle ore 12:30 ed è una sfida molto interessante tra due squadre giovani e di qualità. Stanno facendo un campionato diverso, ma sono simili negli alti e bassi stagionali; la Sampdoria è tornata a vincere battendo nientemeno che la Roma, il Milan nel giro di pochi giorni è stato eliminato dalla Coppa Italia e ha perso a Udine, attraversando un momento tra i meno brillanti di quest’anno. Aspettando che le due squadre scendano in campo per sfidarsi allo stadio Luigi Ferraris, possiamo analizzare le scelte e i dubbi dei due allenatori studiando così quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Sampdoria.

MILAN-SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan-Sampdoria, partita valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Milan) vale 7,25; il segno X (pareggio) vale 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Sampdoria) porta in dote 1,47 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Vincenzo Montella perde i pezzi: dopo De Sciglio (e Calabria) anche Antonelli deve dare forfait (ne avrà per un mese). A sinistra si apre una voragine e Leonel Vangioni, che ha giocato 19 minuti in stagione e non si era mai visto prima del 16 gennaio, sarà chiamato a essere titolare nella linea difensiva che si completa con Abate (a destra), Paletta e l’ex Alessio Romagnoli. A questo punto dovrà essere bravo il resto della catena: a centrocampo ci sarà uno tra Kucka e Pasalic (saranno le due mezzali, più probabilmente lo slovacco agirà da questa parte), in attacco tutto lascia intendere che Deulofeu sia il favorito per giocare come esterno - nel ballottaggio con l’altro volto nuovo Ocampos - visto che Bonaventura ha già terminato la sua stagione. Locatelli sarà invece il regista davanti alla difesa, e non rischia di rimanere in panchina (difficile che in questo momento delicato venga rischiato José Sosa, sarebbe già più probabile Bertolacci), mentre come prima punta Carlos Bacca è nettamente favorito su Lapadula che in estate era stato molto vicino ad andare a Genova, ma per vestire la maglia del Grifone. Un ex rossoblu è invece Suso, che lo scorso anno si è rilanciato proprio nel Genoa guadagnandosi il ritorno in un Milan che adesso non può più fare a meno di lui.

La Sampdoria non ha particolari problemi nella sua formazione; Giampaolo ritrova anche Edgar Barreto, che però non è sicuro del posto da titolare visto che Praet arriva dal primo gol in Serie A - ed è in crescita - mentre Linetty garantisce il solito contributo di corsa e recupero dei palloni. Con Torreira davanti alla difesa il centrocampo dovrebbe essere formato; davanti invece Bruno Fernandes è favorito per la trequarti, dietro le punte invece Muriel giocherà ma non si sa ancora con chi, perchè uno Schick che continua a segnare deve essere preso in considerazione (anche se il ceco è a quota zero gol nei primi tempi). Quagliarella insomma rischia la panchina; in difesa invece sembra tutto scritto, con Bereszynski nuovo terzino destro titolar e Regini che come al solito si posizionerà sulla sinistra, in mezzo Silvestre (ex non troppo rimpianto dal Milan) e Skriniar giocheranno a protezione di Puggioni che ancora una volta sarà il portiere titolare, aspettando il ritorno di Viviano che potrebbe anche farcela per sedersi, se non altro, in panchina.