DIRETTA REGGIANA-MODENA: STREAMING VIDEO E DIRETTA SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana-Modena, che sarà diretta dall'arbitro Nicolò Cipriani e si gioca domenica 5 febbraio alle ore 12.30, sarà un sentitissimo lunch match per un derby dell'Emilia che andrà in scena nel programma della quinta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro 2016-2017. Di fronte due formazioni che stanno vivendo una stagione profondamente diversa, pur vantando entrambe un grande seguito di pubblico e soprattutto un passato blasonato piuttosto recente.



I canarini, dopo essere tornati in Lega Pro dopo un quindicennio trascorso costantemente in cadetteria, con una puntata di due stagioni anche in Serie A, si sono ritrovati a far fronte ad una lunga crisi societaria e hanno approcciato al campionato con una squadra non capace di calarsi immediatamente nella nuova realtà. Risucchiato in zona retrocessione, il Modena ha sofferto ma con le ultime due vittorie casalinghe contro Feralpisalò e Teramo è riuscito finalmente a dare una scossa alla propria classifica.

Sei punti che hanno permesso ai gialloblu di agganciare il quintultimo posto, ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Sta lottando da inizio stagione per il vertice della classifica la Ternana, in un torneo supercompetitivo e pieno di realtà pronte al balzo in Serie B. Le sconfitte contro Parma, Ancona e Venezia hanno rappresentato il momento più duro della stagione della Reggiana, staccatasi dal treno di testa e ora a sei lunghezze dalla vetta dopo la vittoria in trasferta a Santarcangelo che ha permesso ai granata di interrompere la serie-no.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Perilli a difesa della porta, Spanò e Rozzio al centro della difesa con la linea a quattro della retroguardia completata da Ghiringhelli a destra e dal francese Giron a sinistra. Il suo connazionale Genevier manterrà il posto in cabina di regia assieme allo spagnolo ex Foggia Riverola e a Bovo. Cesarini sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Carlini e da Guidone.

Il Modena giocherà con Manfredini come estremo difensore e una difesa a tre formata da Aldrovandi, Accardi e Ambrosini. Giorico, Schiavi e Remedi si muoveranno sulla zona centrale della linea mediana, mentre Calapai sarà l'esterno laterale destro e Basso l'esterno laterale sinistro a centrocampo. A Nolé il compito di agire da trequartista, avanzato di supporto al senegalese Diop, schierato come unica punta e autore della doppietta che ha permesso ai canarini di piegare il Teramo nell'ultimo match interno. 4-3-1-2 per la Reggiana di Menichini, che a Santarcangelo ha saputo togliersi una bella soddisfazione e soprattutto dimostrare che il suo cammino d'alta classifica non è arrivato al capolinea.

Certo, per i granata è stato un duro colpo perdere entrambi gli scontri col Parma e il Venezia, ma il campionato è ancora lungo e può riservare sorprese. Capuano ha ridisegnato col 3-5-1-1 un Modena che sicuramente ha ritrovato solidità ma che in trasferta, a dispetto dei buoni risultati interni, non vince dal 13 settembre scorso, proprio dal match d'andata contro il Teramo.

Le quote per le scommesse sul lunch match di domenica nel girone B di Lega Pro vedono la Reggiana comunque favorita, nonostante il momento di forma non brillantissimo, in virtù della differenza in classifica che la separa dal Modena. Successo granata quotato 1.60 da William Hill, mentre Paddy Power fissa a 3.70 la quota per il pareggio e Betclic a 5.60 la quota per l'eventuale blitz esterno modenese.

Per tutti gli abbonati la diretta streaming video di Reggiana-Modena, domenica 5 febbraio alle ore 12.30, sarà disponibile sul sito sportube.tv che da quest'anno richiede una quota in abbonamento per accedere alla visione delle partita. Per il derby emiliano invece non sarà prevista una diretta tv.

