Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, diretta live score e prossimo turno (18^ giornata, 5-6 febbraio 2017)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 5-6 FEBBRAIO 2017) - La diciottesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017, la terza di ritorno, ancora una volta non prevede anticipi del sabato: si gioca domenica 5 febbraio, con un solo posticipo del lunedì sera. I temi forti sono tanti; si lotta non solo per le posizioni che portano ai playoff - e per sistemarsi nella griglia - ma anche e soprattutto per la salvezza, e forse anche il primo posto potrebbe non essere così francobollato.

Andiamo dunque a presentare le partite: alle ore 12:00 si inizia con Trento-Venezia, alle ore 18:15 avremo poi Pistoia-Avellino, Caserta-Cremona, Brescia-Sassari, Pesaro-Cantù e Torino-Capo d’Orlando. La partita delle ore 20:45 è Varese-Milano, mentre il Monday Night (sempre alle ore 20:45) sarà Reggio Emilia-Brindisi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

Naturalmente al centro della giornata spicca una grande classica come il derby lombardo: l’Olimpia ci arriva dalla sconfitta di Avellino, la terza della stagione, e dunque ha qualche dubbio in più circa una vittoria in regular season che in ogni caso resta ancora ampiamente alla portata. La Openjobmetis ha invece abbandonato l’ultimo posto vincendo a Caserta: scacciata la crisi nera, adesso deve dimostrare di saper dare continuità alla stagione e la vittoria contro la capolista sarebbe un ottimo segnale.

Torna dunque fanalino di coda Cremona, impegnata proprio sul campo di una Pasta Reggia ferita e a caccia dei playoff; rischiano ancora Pesaro e Cantù, che hanno una sfida diretta che potrebbe dirci molto sulle loro ambizioni e sul loro futuro, e una Trento che non riesce a decollare e che nel lunch match rischia molto, perchè ospita la Reyer reduce da una sconfitta che ha segnato l’aggancio della Scandone al secondo posto.

Per questo spot la lotta diventa serrata: incredibilmente da sotto è arrivata anche la Dinamo Sassari - trasferta davvero problematica quella di Brescia - mentre sta rapidamente perdendo posizioni la Grissin Bon, che non riesce più a vincere e che a questo punto vede a rischio addirittura la sua partecipazione ai playoff. Dove contano di entrare anche Torino e Capo d’Orlando: al PalaRuffini sarà battaglia in questo senso, due punti davvero importanti quelli in palio nello scontro diretto. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA