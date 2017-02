Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata e livescore in diretta gironi A, B (24^ giornata, 5 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B (24^ GIORNATA, 5 FEBBRAIO 2017) - Prosegue senza sosta il campionato di Lega Pro 2016-2017: come sempre turno diviso tra sabato e domenica; vediamo dunque adesso che cosa ci propone la ventiquattresima giornata per la giornata di oggi, domenica 5 febbraio. Come già successo a dicembre e gennaio, oggi al centro dell'attenzione ci saranno il girone A e il girone B, mentre ieri ha giocato il girone C, che poi avrà un posticipo martedì con Catania-Matera. Adesso però concentriamo la nostra attenzione sugli altri due raggruppamenti.

Risultati girone A ieri c'è stato l'anticipo Racing Roma-Pontedera, andiamo adesso a vedere che cosa ci attende oggi: alle ore 14:30 si giocano Alessandria-Piacenza, Lucchese-Livorno, Olbia-Lupa Roma, Pistoiese-Giana Erminio e Pro Piacenza-Renate. Alle ore 16:30 sarà invece la volta di Cremonese-Carrarese, Prato-Viterbese, Siena-Como e Tuttocuoio-Arezzo. Settimana scorsa le prime in classifica hanno perso tutte, fatto che sta bene all'Alessandria che vede immutato il proprio vantaggio. Adesso però tutte le big sono attese al riscatto: i grigi piemontesi giocano in casa contro il Piacenza, impegno casalingo anche per la Cremonese contro la Carrarese mentre ci saranno due derby toscani in trasferta per Livorno ed Arezzo, che seguono la Cremonese ad un solo punto di distanza ma dovranno giocare rispettivamente sui campi di Lucchese e Tuttocuoio. Classifica alla mano, possiamo identificare proprio Lucchese-Livorno come la partita più significativa della giornata.

Risultati girone B invece l'anticipo di ieri è stato Forlì-Sudtirol. Oggi sono in programma le altre nove partite, ecco quali sono: anticipata alle ore 12:30 Reggiana-Modena; si giocano alle ore 14:30 Fano-Sambenedettese, Gubbio-Feralpisalò, Maceratese-Padova, Mantova-AlbinoLeffe, Teramo-Santarcangelo e Venezia-Ancona; infine appuntamento alle ore 18:30 con Bassano-Lumezzane e Parma-Pordenone. In vetta alla classifica c'è molto equilibrio, con cinque squadre in sei punti, andiamo allora a vedere quali sfide attendono queste compagini. La capolista Venezia gioca in casa contro l'Ancona; Parma e Pordenone daranno invece vita allo scontro diretto fra le più immediate inseguitrici che sarà naturalmente il big-match della giornata. Non sarà però scontato per Padova e Reggiana approfittarne, perché i veneti saranno di scena sul campo della Maceratese mentre gli emiliani sono attesi dal sempre gustoso derby con il Modena, anche se purtroppo quest'anno i canarini non se la stanno passando bene.