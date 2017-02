Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore. Prossimo turno (23^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Siamo arrivati alla ventitreesima giornata della Serie A 2016-2017. Prima di addentrarci nei temi legati alla classifica e agli effetti su di essa dei risultati ricordiamo il programma di oggi, domenica 5 febbraio. Ieri si è disputato un solo anticipo, Bologna-Napoli; oggi si ricomincia con il gustoso lunch match delle ore 12.30, quando è in programma Milan-Sampdoria. Cinque partite si giocano alle ore 15.00 del pomeriggio: Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio. Si gioca poi alle ore 18.00 Palermo-Crotone. Il posticipo delle ore 20.45 sarà il big-match, cioè il derby d'Italia Juventus-Inter. Infine martedì 7 febbraio, per evitare sovrapposizioni con il Sei Nazioni di rugby all'Olimpico, ecco la partita Roma-Fiorentina, con fischio d'inizio alle ore 20.45.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nel lunch match Milan-Sampdoria che a San Siro aprirà la domenica il Milan deve uscire da quella che ormai è una vera e propria crisi: per Vincenzo Montella la vittoria è l'unica opzione possibile, ma dovrà stare attento alla sua ex Sampdoria, reduce dalla vittoria sulla Roma. Domenica pomeriggio la partita più importante potrebbe essere Palermo-Crotone: la classifica è drammatica per entrambe, solo chi vince potrebbe rilanciare concretamente le proprie possibilità di salvezza.

Obiettivo opposto per l'Empoli, che dovrà cercare di approfittare di un Torino piuttosto appannato ultimamente. In posizioni ben più piacevoli le due squadre più attese sono Atalanta e Lazio: i nerazzurri in casa contro il Cagliari e i biancocelesti a Pescara saranno entrambi chiamati a vincere per rilanciarsi nella lotta per l'Europa che verrà.

Naturalmente però l'attesa è tutta per Juventus-Inter: il derby d'Italia è sempre sentitissimo vista la grande rivalità fra le due squadre, per di più in questo momento bianconeri e nerazzurri sono le due squadre di spicco del campionato. La Juventus lo è fin dall'inizio, l'Inter invece dopo tanti problemi ed errori si è rilanciata con ottimi risultati e da due mesi non fa altro che vincere. Allo Stadium l'esame per Pioli sarà durissimo, ma se andasse bene il terzo posto diventerebbe un obiettivo più che concreto - e magari anche qualcosa in più del terzo posto... Martedì infine la Roma sarà chiamata a replicare a quanto sarà successo allo Stadium, per avvicinare la Juventus oppure allontanare l'Inter, ma con la Fiorentina naturalmente non sarà una sfida facile. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA