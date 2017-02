Risultati Serie D/ Partite e classifica aggiornata. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (22^ giornata oggi domenica 5 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (22^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2016) - La Serie D 2016-2017 torna in campo per la ventiduesima giornata dei nove gironi, il quinto turno sia dell'anno solare 2017 sia del girone di ritorno, che ha preso il via dopo la pausa per le festività natalizie. Sappiamo che in palio ci sono nove posti per la promozione in Lega Pro; i gironi sono altrettanti, dunque soltanto le vincitrici dei gruppi saliranno di categoria, mentre i playoff servono soltanto a stabilire le graduatorie per eventuali ripescaggi e riammissioni per completare l’organico del campionato superiore, come d’altronde quasi sempre succede nelle turbolenti estati del calcio italiano.

Resta però il fatto che per essere certi di essere promossi bisogna solamente vincere il girone, dunque la lotta ai vertici della classifica di ogni girone è fondamentale. Andiamo allora subito a vedere quale sia la situazione nei vari gruppi, fermo restando che fra rinvii, recuperi e purtroppo anche squadre fallite non sempre è possibile avere un quadro del tutto omogeneo: la Caronnese è in testa nel girone A ma con margine ridottissimo sulle inseguitrici, mentre il Monza ha già lanciato la fuga nel girone B e nel girone C al primo posto troviamo il Mestre, anche in questo caso con buon margine.

Nel girone D invece regna l'equilibrio e il fresco primato dell'Imolese è già in bilico, mentre il Gavorrano ha quattro punti di vantaggio sulla Massese seconda in classifica nel girone E. Ancora: importanti sono i sette punti di vantaggio che la Fermana ha nei confronti del Matelica, secondo nel girone F; nel girone G i cambi al vertice sono continui e ora abbiamo Monterosi e Arzachena appaiate davanti a L'Aquila e Rieti (che deve ancora recuperare un incontro), nel girone H comanda il Trastevere che ha allungato a +4 sulla Nocerina seconda e infine nel girone I è l'Igea Virtus a guardare tutti dall'alto in basso, ma con un solo punto sulla Sicula Leonzio che è seconda. L'incertezza dunque è grande in molti gironi, anche oggi di conseguenza le emozioni certamente non mancheranno, pur se spesso fra mille difficoltà...