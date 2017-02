RISULTATI SERIE A: classifica aggiornata e gol partite. Gol pazzesco di Cuadrado! (23^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA: GOL PAZZESCO DI CUADRADO - Intervallo allo Juventus Stadium: il derby d’Italia è sul risultato di 1-0 e la partita tra Juventus e Inter si sta rivelando davvero entusiasmante. Botta e risposta continuo tra le due squadre in campo: dopo le occasioni già descritte la Juventus bussa di nuovo con un colpo di testa di Mandzukic che esce di un soffio alla sinistra di Handanovic, azione simile da parte dell’Inter con Icardi che non inquadra lo specchio. In precedenza Perisic si era avvitato su un cross da sinistra ma, colpendo troppo centrale, aveva trovato la risposta di Buffon senza problemi; al 44’ una punizione di Pjanic defilato a sinistra costringe Handanovic all’intervento in angolo. Da cui scaturisce il gol: angolo dalla sinistra, Gagliardini allontana di testa e trova il piede di Juan Cuadrado che scarica da 20 metri un siluro imparabile per Handanovic. Juventus in vantaggio con il primo gol in campionato del colombiano: come reagirà l’Inter nella ripresa? CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA: SI GIOCA ALLO STADIUM - Allo Juventus Stadium il derby d'Italia è iniziato nel segno di Paulo Dybala: l'argentino è stato assoluto protagonista dei primi minuti andando in due occasioni vicinissimo al gol. Prima una bellissima girata in area, in acrobazia, su sponda aerea dentro l'area: pallone colpito "troppo" bene e parato da Handanovic che rimane in piedi e riesce a respingere. Poi un colpo dei suoi: un pallonetto mancino sul quale il portiere sloveno non avrebbe potuto nulla, senonchè il pallone si è stampato sulla parte alta della traversa. Al momento la Juventus ha avuto le occasioni migliori ma attenzione: al 22' minuto risposta dell'Inter con una conclusione di Joao Mario che ha fatto barba e capelli al palo, senza che Buffon - almeno così è sembrato - potesse intervenire. Partita viva, come ci aspettavamo: vedremo anche i gol nella serata di Torino?

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA: CHIUDE JUVENTUS INTER - E’ tutto pronto allo Juventus Stadium: la domenica di Serie A si chiude con il derby d’Italia che mette di fronte la Juventus capolista, che vuole mantenere le distanze sul roboante Napoli (in attesa dell’impegno della Roma, che giocherà martedì) e l’Inter che arriva da sette vittorie consecutive e, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, sta dimostrando di essere in uno straordinario momento di forma. Nel frattempo il Palermo ha battuto il Crotone per 1-0: il gol di Nestorovski permette ai rosanero di scavalcare i siciliani al terzultimo posto in classifica e di avere qualche possibilità in più di salvezza (la strada resta comunque lunga e impervia). Straordinario inizio per Diego Lopez: l’allenatore uruguaiano è imbattuto dopo due partite e ha vinto la sua prima in casa a una settimana dal pareggio brillante e preziosissimo del San Paolo, contro un Napoli che ieri ne ha fatti sette al Bologna (in trasferta). Adesso però la concentrazione è tutta su Juventus-Inter, sul derby d’Italia e sui tanti temi che vedremo in campo: la sfida tutta argentina tra i bomber Higuain e Icardi, la fantasia di Dybala contro la capacità di Perisic di segnare gol importanti, il nuovo 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri contro la difesa a tre (novità di serata) di Stefano Pioli. Cosa dire ancora? Niente: lasciamo la parola al campo e aspettiamo che siano i 22 giocatori allo Stadium a dire la loro, perchè Juventus-Inter sta per cominciare.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA: I FINALI DELLE 15.00 - Sono finali i risultati di Serie A per le ore 15: all’Adriatico viene pareggiato il record di giornata con otto reti,la Lazio si sveglia e dopo essere stata rimontata dal Pescara vince 6-2. Esagerato Marco Parolo: pazzesco poker per il centrocampista biancoceleste, arriva anche il gol dell’ex Ciro Immobile che viene applaudito da tutto lo stadio (e ricambia), Keita Balde Diao sigilla la vittoria di una Lazio che continua a inseguire un posto in Champions League. Avventura finita per Massimo Oddo a Pescara? Si vedrà, intanto alla vittoria della Lazio risponde l’Atalanta che regola il Cagliari con la doppietta di Alejandro Gomez e continua a volare. Orobici quinti, momentaneamente insieme all’Inter; Lazio invece quarta con un punto in più. Termina senza reti Chievo-Udinese, partita tra due squadre ormai tranquille; il Torino non sa più vincere e si ferma anche al Castellani, quinta partita consecutiva senza vittorie per Sinisa Mihajlovic che ancora una volta viene tradito dagli undici metri. Altro rigore sbagliato, questa volta da Iago Falque che si fa ipnotizzare da Skorupski: punto importantissimo per l’Empoli, ma ora il Crotone avrà la possibilità di accorciare a 6 punti la distanza dalla salvezza (il Palermo invece può portarsi a -8). Infine, vittoria preziosa per il Sassuolo contro un Genoa sempre più in crisi; i neroverdi salgono a 27 punti agganciando il Cagliari e il Bologna. Tra pochi minuti si gioca al Barbera tra Palermo e Crotone, ma l’attesa è tutta per la supersfida tra Juventus e Inter…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA: LA SAMPDORIA VINCE A SAN SIRO - Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che dopo aver battuto la Roma fa fuori anche i rossoneri. Decide il rigore di Luis Muriel al 69’ minuto: ingenuità di Paletta che stende in area di rigore un Quagliarella che si stava allargando, dal dischetto il colombiano spiazza Donnarumma per il gol numero 8 nel suo campionato. Milan sfortunato e ingenuo: José Sosa viene espulso al 90’ per il secondo cartellino giallo nel giro di cinque minuti, e coì nel recupero i rossoneri non possono creare il forcing finale a pieno regime. All’87’ minuto clamorosa occasione per il Milan: Lapadula arriva a tu per tu con Viviano dopo uno splendido filtrante di Suso ma il portiere è bravissimo a indovinare il tiro incrociato, sulla respinta Deulofeu controlla e calcia ma ancora Viviano con il piede gli dice di no. Già in precedenza Deulofeu aveva avuto l’occasione di timbrare il primo gol con la maglia del Milan, ma la sua conclusione da destra era stata bloccata da Viviano sulla riga di porta, con la goal line technology a negare la gioia al rossonero. Seconda sconfitta in fila per il Milan di Vincenzo Montella, che si allontana sempre più dalla zona Champions League; ci sono ora cinque partite alle ore 15, occhi puntati sulla Lazio che, a Pescara, può rispondere e guadagnare tre punti su una rivale diretta per l’Europa.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA E GOL 23^ GIORNATA Siamo arrivati alla ventitreesima giornata della Serie A 2016-2017. Prima di addentrarci nei temi legati alla classifica e agli effetti su di essa dei risultati ricordiamo il programma di oggi, domenica 5 febbraio. Ieri si è disputato un solo anticipo, Bologna-Napoli; oggi si ricomincia con il gustoso lunch match delle ore 12.30, quando è in programma Milan-Sampdoria. Cinque partite si giocano alle ore 15.00 del pomeriggio: Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio. Si gioca poi alle ore 18.00 Palermo-Crotone. Il posticipo delle ore 20.45 sarà il big-match, cioè il derby d'Italia Juventus-Inter. Infine martedì 7 febbraio, per evitare sovrapposizioni con il Sei Nazioni di rugby all'Olimpico, ecco la partita Roma-Fiorentina, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Nel lunch match Milan-Sampdoria che a San Siro aprirà la domenica il Milan deve uscire da quella che ormai è una vera e propria crisi: per Vincenzo Montella la vittoria è l'unica opzione possibile, ma dovrà stare attento alla sua ex Sampdoria, reduce dalla vittoria sulla Roma. Domenica pomeriggio la partita più importante potrebbe essere Palermo-Crotone: la classifica è drammatica per entrambe, solo chi vince potrebbe rilanciare concretamente le proprie possibilità di salvezza. Obiettivo opposto per l'Empoli, che dovrà cercare di approfittare di un Torino piuttosto appannato ultimamente. In posizioni ben più piacevoli le due squadre più attese sono Atalanta e Lazio: i nerazzurri in casa contro il Cagliari e i biancocelesti a Pescara saranno entrambi chiamati a vincere per rilanciarsi nella lotta per l'Europa che verrà. Naturalmente però l'attesa è tutta per Juventus-Inter: il derby d'Italia è sempre sentitissimo vista la grande rivalità fra le due squadre, per di più in questo momento bianconeri e nerazzurri sono le due squadre di spicco del campionato. La Juventus lo è fin dall'inizio, l'Inter invece dopo tanti problemi ed errori si è rilanciata con ottimi risultati e da due mesi non fa altro che vincere. Allo Stadium l'esame per Pioli sarà durissimo, ma se andasse bene il terzo posto diventerebbe un obiettivo più che concreto - e magari anche qualcosa in più del terzo posto... Martedì infine la Roma sarà chiamata a replicare a quanto sarà successo allo Stadium, per avvicinare la Juventus oppure allontanare l'Inter, ma con la Fiorentina naturalmente non sarà una sfida facile. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA