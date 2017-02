Risultati Volley Femminile/ Classifica aggiornata, diretta live score (16^ giornata Serie A1, oggi 5 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (16^ GIORNATA SERIE A1, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) – Il volley femminile torna protagonista in questa domenica pomeriggio, con la 16^ giornata del campionato di Serie A1, la massima serie pallavolistica italiana per club e uno dei migliori tornei del continente. Il quarto turno di ritorno della stagione 2016-2017 in corso, ha avuto inizio ieri sera con l’appassionante anticipo di campionato tra la Foppapedretti Bergamo e la Liu Jo Nordmeccanica Modena a cui ha fatto seguito l’incontro tra il Club Italia Crai e la Unet Yamamay Busto Arsizio, programmata sempre per ieri sera. Venerdi sera ha invece avuto luogo il match tra Sudtirol Bolzano e l’Imoco Volley Conegliano, quale anticipo inusuale. Per la giornata di oggi domenica 5 febbraio 2017 sono invece previsto gli altri 4 incontri del calendario di Serie A1, il cui fischio d’inizio è stato fissato come al solito per le ore 17.00.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI (16^ GIORNATA SERIE A1)

Si comincerà quindi alle ore 17.00 con la partita al PalaRadi tra la Pomi Casalmaggiore e la Igor Gorgonzola Novara, uno degli incroci più attesi di questo turno: le rosanero approdano a questa 16^ giornata avendo perso il ruolo di leader della classifica a favore di Conegliano, vincente contro Bolzano per 3 a 0 nell’anticipo del sabato sera. Nulla di male per la formazione di Casalmaggiore che appare comunque molto fiduciosa in questo incontro Novara, sebbene le piemontesi appaiono rinvigorire dopo il grande successo nel classico scontro Bergamo del turno precedente.

Il quarto turno di ritorno continua al Palazzetto dello sport di Scandicci, con il match tra la Savino del Bene Scandicci e la Metalleghe Montichiari: le fiorentine approdano a questo turno dopo l’ennesima sconfitta maturata contro Modena, mentre le bresciane rinvigorite dal successo contro le farfalle, sperano di ottenere punti preziosi per fuggire dai gradini più bassi della classifica.

La 26^ giornata del campionato di Serie A1 si concluderà con la partita, attesa sempre per le ore 17.00 tra la Saugella Team Monza e il Bisonte Firenze, le due piccole della graduatoria del campionato, vicine alla tanto sospirata salvezza, a cui è decisamente ora di lavorare prima che la stagione finisca. Sono infatti appena due i punti che separano le toscane dalle lombarde, in bilico nella zona rossa ed entrambe le compagini questa sera vogliono agguantare due punti che potrebbero rivelarsi in questo senso fondamentali, visto che ormai mancano circa 7 giornate per ribaltare la classifica e l’impresa appare comunque molto complicata.

