RISULTATI VOLLEY MASCHILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (SUPERLEGA 21^ GIORNATA, OGGI 5 GENNAIO 2017) – Il volley maschile torna protagonista in campionato dopo una settimana di sosta dove si è svolta la Final Four di Coppa Italia. Il titolo è andato alla Cucine Lube Civitanova, regina della Superlega 2016-2017 che ha battuto in una difficilissima finale la Diatec Trentino per 3 a 1, che oggi affronterà la sua 21^ giornata, o meglio l’ottava giornata del turno di ritorno. Il calendario per questa domenica sera ha messo in lista ben 6 incontri il cui fischio d’inizio è stato fissato come al solito per le ore 18.00. Un solo anticipo quindi ha aperto questo turno, ovvero il match tra la Biosi Indexa Sora e l’Expriva Molfetta svoltosi lo scorso venerdi al PalaGlobo.

Il programma della 21^ giornata di Superlega ha inizio al AGSM Forum con il match tra Calzedonia Verona e Azimut Modena: un grande incontro per iniziare questo 8^ turno del girone di ritorno che vede impegnate due formazioni molto vicine in classifica, ma separate da 5 punti nella graduatoria di campionato. Si continua con il grande incontro tra la Sir Safety Conad Perugia e la Cucine Lube Civitanova: entrambe le squadre sono tra le migliori protagoniste della Superlega, oltre che nei tornei europei con i marchigiani freschi di titolo di Coppa Italia.

Si continua alle ore 18.00 con il match tra Revivre Milano e la Diatec Trentino: Trento proverà oggi a scacciare la finale persa contro Civitanova in coppa Italia, ma i lombardi sperano di interrompere la lunga striscia negativa di risultati in casa, anche se l’impresa appare difficile. Il resto del calendario della 21^ giornata di Superlega saranno impegnante le piccole: sempre alle ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio di Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Kioene Padova al Palavalentia.

La formazione calabrese dopo diversi risultati positivi è incappata in tre brutte sconfitte che spera di dimenticare dopo la sosta per la Coppa Italia, con i bianconeri dodicesimi in classifica come vittime. Si continua dunque con la partita tra la Bunge Ravenna e la Gi Group Monza: al contrario di come si era messo il campionato a inizio, i lombardi hanno recuperato parecchi punti assestandosi a metà classifica, con i romagnoli che invece scontano ancora qualche debolezza. A chiudere il programma della 21^ giornata di Superlega ci sarà il match tra la Top Volley Latina e la LPR Piacenza: i piacentini sono reduci da un ottimo quarto di finale sudato contro Civitanova, mentre i ciociari puntano a due punti che potrebbe rilanciare questa ultima parte di stagione.

