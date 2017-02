SPALLETTI IRROMPE IN DIRETTA / Video, "Famo 'sto stadio!": l'appello a Sky dell'allenatore, Mangiante sconvolto (Oggi, 5 febbraio 2017)

SPALLETTI IRROMPE IN DIRETTA: VIDEO "FAMO 'STO STADIO!". L'APPELLO DELL'ALLENATORE A SKY, MANGIANTE SCONVOLTO (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Anche Luciano Spalletti scende in campo per la costruzione dello stadio di proprietà della Roma: l'allenatore giallorosso si è inserito nel collegamento di Sky Sport da Trigoria per lanciare il suo appello a favore del progetto, sconvolgendo Angelo Mangiante. Mentre il giornalista forniva gli aggiornamenti dal centro sportivo della Roma, è spuntato a sorpresa Luciano Spalletti: «A Roma va fatto lo stadio! Famo 'sto stadio. E non solo a Roma, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia» ha dichiarato il tecnico toscano, che ha dimostrato di sapersi esprimere benissimo anche in romanesco. Il video è stato riproposto su Twitter da Francesco Totti, che ha aggiunto: «Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all'avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi!». E l'hashtag #FamoStoStadio è al secondo posto dei top trend (clicca qui per il tweet del capitano). Intanto l'assessore allo Sport Daniele Frongia ha assicurato all'emittente romana Radio Radio che il progetto della Roma non è stato bocciato: «Se il Comune ha detto no allo Stadio? Possiamo tranquillizzare i tifosi romanisti». Novità sul dossier stadio della Roma potrebbero esserci la prossima settimana: sono più intensi i contatti tra la società giallorossa e l'amministrazione comunale e martedì prossimo dovrebbe esserci, come riportato dal Corriere dello Sport, un vertice tra le parti. «Ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura nel rispetto della legge», è il messaggio che trapela da da fonti del Campidoglio che sono vicine al dossier sullo stadio della Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'APPELLO DI SPALLETTI SULLO STADIO ROMA.

