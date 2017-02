Serie A tabellini 23^ giornata/ Assist, marcatori, sostituzioni, ammoniti, espulsi. L'anticipo (domenica 5 febbraio 2017)

TABELLINI SERIE A 2016-2017: BOLOGNA-NAPOLI 1-7 (23^ GIORNATA) - Il Napoli schiaccia il Bologna nell’anticipo della Serie A: allo stadio Dall’Ara finisce 7-1 per i partenopei che realizzano un record per la più ampia vittoria in trasferta e, con i 55 gol nelle prime 23 giornate, sono la squadra che nella storia del massimo campionato hanno segnato di più (a questo punto della stagione). Due giocatori portano a casa il pallone: Marek Hamsik supera Attila Sallustro (a Napoli tra il 1926 e il 1937) come realizzatore partenopeo e ha nel mirino il leader di sempre, quel Diego Armando Maradona che è a quota 115. Dries Mertens con la tripletta si porta a quota 16 gol in campionato ed è il nuovo capocannoniere del torneo; segna anche Lorenzo Insigne, mentre nella partita sono da registrare le due espulsioni in pochi minuti. José Callejon, prima graziato dall’arbitro che punisce con il cartellino giallo il suo fallo di mano in area - che interrompe una chiara azione da gol - si fa cacciare per un’entrata in ritardo; subito dopo è Adam Masina a essere allontanato dal campo, e così si gioca in dieci contro dieci per un’ora. Sbaglia un rigore Mattia Destro ma conta poco: il Napoli stravince e, almeno temporaneamente, supera la Roma prendendosi il secondo posto in classifica. Con questo pesante parziale la difesa del Bologna ha ora incassato 33 gol: iniziava la giornata con il settimo miglior reparto della Serie A, a oggi invece ha soltanto cinque squadre che fanno peggio. (Claudio Franceschini) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI BOLOGNA-NAPOLI 1-7