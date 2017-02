Siena-Como/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA SIENA-COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena-Como sarà diretta dall’arbitro Daniele Viotti della sezione di Tivoli, assistito dai guardalinee Patric Leonarduzzi di Merano ed Alessandro Colniucci di Cesena. Siena-Como, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra squadre con un passato nobile nella quinta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, girone A. Club che però non stanno riuscendo a ritagliarsi niente di meglio che una moderata speranza di partecipazione ai play off a fine stagione.

: i lombardi in particolare, dopo l'importante vittoria a Livorno di domenica scorsa, possono sicuramente sperare di partecipare alla post season, avendo già messo in cascina trentatré punti e avendone comunque già messi undici di distanza rispetto alla zona play out, particolare da non sottovalutare per una squadra partita fra molte incognite e che sta attraversando ancora un delicato momento societario.

Sono sette i punti di distanza dalla zona play out di un Siena ancora tranquillo, ma ancora lontano due punti dai play off e soprattutto reduce da un inizio 2017 tutt'altro che positivo. I toscani infatti avevano riaperto l'anno facendosi sorprendere in casa dall'Arezzo, ed hanno continuato perdendo per due volte consecutivamente in trasferta, prima in casa della Pro Piacenza e poi sul campo della Lupa Roma. Tre sconfitte consecutive che stanno rendendo particolarmente grigia la stagione di un club che non riesce a risollevarsi dopo il fallimento che ha cancellato oltre un decennio tra Serie A e Serie B.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Siena scenderà in campo con Moschin a difesa della porta, Panariello e Terigi a formare la coppia di difensori centrali, mentre Dario D'Ambrosio sarà impiegato in posizione di terzino destro e Rondanini in posizione di terzino sinistro. Guerri e Castiglia giocheranno al centro della linea mediana, mentre l'esterno destro di centrocampo sarà Ciurria e l'esterno sinistro sarà Vassallo. In attacco spazio a Mendicino affiancato da Marotta.

Il Como risponderà con Zanotti in porta e una difesa a tre con Nossa, Fissore e Antezza che partiranno titolari dal primo minuto. Marconi giocherà sulla fascia destra in difesa e Sperotto sulla fascia sinistra, mentre Fietta, Pessina e Di Quinzio si muoveranno per vie centrali a centrocampo. Tandem offensivo formato da Cristiani, in gol con Pessina nella vittoriosa trasferta di Livorno, e da Chinellato.

Il 4-4-2 del tecnico del Siena, Scazzola, non sta riuscendo a portare ordine per una squadra che peraltro in casa ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato disputate, contro Lucchese, Olbia ed Arezzo. Per i bianconeri serve una scossa anche dal punto di vista del carattere, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro la Lupa Roma. Le ripartenze perfette sono stato il segreto della vittoria per il Como di Fabio Gallo, con un 3-5-2 ideale per sfruttare gli spazi sulle corsie esterne. I lariani possono sicuramente essere soddisfatti di aver finalmente sbancato un campo d'alta classifica, soddisfazione che era fin qui mancata.

Le quote delle principali agenzie di scommesse considerano il Siena leggermente favorito per la partita odierna. snai.it ad esempio valuta 2,45 l’opzione 1 per il successo della Robur, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Como vale 2,80. 3,10 è invece la quota attribuita all’opzione X per il pareggio finale. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,70), Over (2,00), Gol (1,75) e NoGol (1,93).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena-Como si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

