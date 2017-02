Teramo-Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA TERAMO-SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo-Santarcangelo sarà diretta dall’arbitro Vittorio Di Gioia di Nola, assistito dai guardalinee Mattia Scarpa e Davide Baldelli entrambi di Reggio Emilia. Teramo-Santarcangelo, in programma sabato 5 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla quinta giornata di ritorno, nel campionato di Lega Pro. Le due squadre sono impegnate nel girone B, ma stanno conducendo un campionato piuttosto diverso sul piano del rendimento. Gli abruzzesi sono alle prese con la seconda stagione consecutiva particolarmente difficile, dopo la promozione annullata nel 2015 per l'illecito sportivo relativo alla partita che aveva sancito il salto in cadetteria a Savona.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

Dopo aver giocato tutto lo scorso campionato col peso di una penalizzazione, quest'anno i teramani non sono riusciti a tornare competitivi. Al momento penultimi in classifica (seppur con una partita in meno rispetto alle avversarie) con tre lunghezze di vantaggio sul Fano ultimo della classe e a quattro punti di distanza dall'Ancona e dalla salvezza diretta, gli abruzzesi sono tornati in campo per la prima volta in questo 2017 a Modena, perdendo due a uno in trasferta.

Naviga in acque più tranquille il Santarcangelo, al momento dodicesimo nella classifica del girone B con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona play out e a tre punti di distanza dai play off. I romagnoli però, nel difficile calendario di inizio anno che li aspettava, hanno iniziato il 2017 con due sconfitte, perdendo prima contro il Parma e poi contro la Reggiana: la trasferta di Teramo è l'occasione per dare una scossa e dimostrare di poter tornare ai buoni livelli di rendimento del girone d'andata.

Queste le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Bonolis di Teramo. Padroni di casa schierati con Branduani a difesa della porta, con Altobelli e Speranza schierati come difensori centrali, mentre Imparato sulla fascia destra e Karkalis sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali della retroguardia. Ilari, Amadio e Baccolo andranno a comporre il terzetto di centrocampo, mentre Di Paolantonio e Carraro giocheranno avanzati come trequartisti, di supporto all'unica punta di ruolo Sansovini.

Il Santarcangelo giocherà invece con Nardi tra i pali, mentre la difesa a tre sarà composta da Paramatti, Adorni e Ronchi, vista la squalifica di Sirignano espulso nell'ultimo match contro la Reggiana. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Carlini, Gatto e Danza, mentre sulla fascia destra ci sarà spazio per Florio e sulla fascia sinistra per Giovanni Rossi. In attacco Cesaretti sarà confermato in coppia con Cori.

Modulo ad alberto di Natale per il Teramo allenato da Zauli, un 4-3-2-1 che non sta permettendo agli abruzzesi di superare una fase in cui il gioco si sviluppa abbastanza prevedibilmente. Nelle ultime sei partite disputate in campionato il Teramo ha ottenuto solo tre pareggi e tre sconfitte, e senza una svolta anche l'ultimo posto e la conseguente retrocessione diretta in Serie D potrebbe diventare un pericolo concreto. 3-5-2 collaudato e confermato per il Santarcangelo di Marcolini, chiamato a disputare una partita di spessore in trasferta dopo le ultime sconfitte esterne contro Feralpisalò e Parma.

Dalla partita di Teramo passano però punti importanti che potrebbero rappresentare una garanzia in chiave salvezza per il Santarcangelo. Quote abbastanza equilibrate rilasciate dalle agenzie di scommesse per il match. La vittoria interna del Teramo viene quotata 2.40 da Paddy Power, che propone invece a 2.90 l'eventuale successo esterno del Santarcangelo e che moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Teramo-Santarcangelo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.