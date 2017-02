Tuttocuoio-Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA TUTTOCUOIO-AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio-Arezzo sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi di L’Aquila, assistito dai guardalinee Roberto Margheritino di Savona e Gianluca Sartori di Padova. Dopo la sconfitta al Porta Elisa contro la Lucchese, il Tuttocuoio torna a giocare davanti al proprio pubblico, ospitando, nell’ennesimo derby toscano del gruppo A della lega pro, l’Arezzo. La gara è in programma domenica 5 febbraio con orario di inizio alle ore 16:30. Prima di questo match la situazione di classifica delle due formazioni vede la squadra di Ponte a Egola appena al di fuori della zona critica, con i suoi 22 punti all’attivo, gli stessi di Lupa Roma e Carrarese, dietro in classifica per la differenza reti; la formazione ospite invece, è nettamente in corsa per i playoff, con i suoi 45 punti, alla pari con il Livorno, che le garantiscono la quarta posizione.

Nella gara di andata fu la formazione aretina a conquistare la vittoria con il punteggio di 2–1 grazie alle reti messe a segno da Foglia al quarto della ripresa e da Polidori a quattro minuti dalla fine, con il Tuttocuoio che realizzò la rete della bandiera al 90esimo con Shekiladze. Tra le due squadre in questa stagione si è giocato anche un altro match, sempre ad Arezzo, nell’ambito della Coppa Italia di lega pro, ed in quel caso fu la formazione di Ponte a Egola ad imporsi, 3–4 ai calci di rigore, dopo che i primi 90 minuti di gioco si erano chiusi sul punteggio di 1–1 nei supplementari non c’erano state altre segnature. Per l’Arezzo a segno Moscardelli, dopo 35 minuti, mentre per il Tuttocuoio il pareggio venne segnato da Serinelli al 71esimo.

A Lucca il match con rossoneri ha visto il Tuttocuoio soccombere per 3–1, al termine di una gara nella quale la formazione di Fiasconi ha in pratica avuto solo 20 minuti nel secondo tempo di buon gioco, mentre nel resto della partita è stata la Lucchese a fare il match. Risultato sbloccato da Merlonghi, dopo 39 minuti nei quali la Lucchese aveva avuto le migliori occasioni compreso anche un salvataggio sulla linea di porta da parte di Falivena.

Il Tuttocuoio trova però ha trovato il pareggio ancora grazie a Shelikadze, che ha approfittato di una palla servita da Ferrari su un rilancio sbagliato della difesa rossonera per mettere a segno la rete dell’1–1, risultato con cui si è chiuso il primo tempo. La Lucchese ci ha messo maggior cuore nel secondo tempo, e dopo qualche buona chance sprecata dal Tuttocuoio è passata di nuovo in vantaggio grazie ad un colpo di testa di De Feo, con la netta complicità della difesa ospite rimasta immobile. Nel recupero poi anche il rigore trasformato da Fanucchi per il 3–1 della Lucchese.

L’Arezzo nell’ultimo turno si trovava di fronte alla capolista Alessandria, e con una grande prova è riuscito a conquistare i 3 punti. La rete della vittoria degli amaranto di Sottili è arrivata grazie a Polidori, che al 36’ minuto ha messo a frutto con grande freddezza una giocata iniziata da Moscardelli e proseguita da Bearzotti.

Nella ripresa c’è stato il comprensibile tentativo da parte della capolista di riagganciare l’Arezzo, ma gli amaranto sono stati bravi a difendersi, ed in alcune occasioni hanno rischiato anche di raddoppiare grazie a Corradi e Bearzotti, mostrando comunque una grande caparbietà in difesa. Molto bene anche i due nuovi acquisti, Barison e Cenetti, subito integrati con il resto della squadra.

Nel match che si disputerà allo stadio di Pontedera, il Tuttocuoio dovrebbe schierarsi ancora una volta con il 4–3–1–2, con la coppia offensiva composta da Ferretti e da Shelikadze, sul quale nel mercato invernale c’era stato anche un interessamento da parte dello Spezia. Alle loro spalle, a sostegno, previsto Gelli. Per quanto riguarda invece la formazione ospite, mister Sottili dovrebbe confermare in toto gli 11 componenti del 4–4–2 con cui ha battuto la capolista, con il goleador Polidori e Moscardelli a formare la coppia d’attacco.

Quote: snai.it valuta 3,05 il segno 1 per la vittoria casalinga del Tuttocuoio, 3,15 il segno X per il pareggio finale e 2,25 l’opzione 2 per il colpo esterno dell’Arezzo, che parte quindi favorito in virtù della miglior classifica e a dispetto del fattore campo. Opzione Under quotata 1,60, Over 2,15, Gol 1,90 e NoGol 1,78.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Arezzo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

