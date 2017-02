Venezia-Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA VENEZIA-ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia-Ancona sarà diretta dall’arbitro Giacomo Campione della sezione di Pescara, assistito dai guardalinee Pierluigi Della Vecchia di Avellino e Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore. La capolista del girone B di Lega Pro, il Venezia allenato da Pippo Inzaghi, torna in campo nel pomeriggio di domenica 5 febbraio 2017, tra le mura amiche dello stadio Pierluigi Penzo, per sfidare l’Ancona di mister Fabio Brini. La partita, valida per la giornata di campionato numero 24 (la quinta del girone di ritorno), è in programma dalle ore 14:30. 46 punti in classifica per il Venezia e la metà esatta, 23, per l’Ancona che sta lottando per tenere a distanza di sicurezza la zona playout.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

Una settimana fa il Venezia ha pareggiato in rimonta il big match contro il Parma, prima inseguitrice in graduatoria a quota 43: dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due reti, quelle di Baraye al 15’ e di Nocciolini due minuti dopo, i lagunari si sono rimessi in piedi nella ripresa. Stefano Moreo ha riaperto i giochi poco dopo l’intervallo (49’), con il suo sesto centro in questo campionato, a completare la rimonta ha provveduto lo spagnolo Alex Geijo a segno su calcio di rigore a 3’ dal novantesimo. Anche l’ex Udinese è salito a quota 6 in classifica marcatori: per Inzaghi invece un bel sospiro di sollievo, l’aggancio in vetta alla classifica può attendere.

L’Ancona invece sta vivendo un periodo delicato e condizionato da 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate, l’ultima nel derby marchigiano contro la Maceratese che ha espugnato il Del Conero nel finale, grazie al penalty trasformato da Quadri. Per la squadra di Prina si è trattato del sesto ko interno del campionato, il rendimento esterno invece registra una sola vittoria: quella dell’11 dicembre sul campo della Sambenedettese (0-1). Nelle altre 10 trasferte l’Ancona ha ottenuto 6 pareggi e 4 sconfitte, segnando appena 6 reti. Numeri che contribuiscono a sbilanciare il pronostico dalla parte del Venezia: su PaddyPower.it troviamo il segno 1 per il successo dei lagunari abbassato a quota 1,42, mentre il segno 2 per il colpo esterno dell’Ancona vale addirittura 9 volte la posta in gioco. 3,70 è invece la quota attribuita al segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre.

Passando alle probabili formazioni di Venezia-Ancona, Inzaghi dovrebbe optare ancora per il modulo 4-3-3. A centrocampo mancherà Alberto Acquadro, squalificato per un turno dal giudice sportivo: spazio quindi a Fabris che farà reparto con il brasiliano Evans Soligo e con il croato Leo Stulac. In difesa da destra a sinistra previsti Malomo, Modolo, Domizzi e Garofalo, tra i pali invece Facchin. Infine il tridente d’attacco, con Moreo verso la conferma in posizione di centravanti e sugli esterni Alex Geijo e Marsura, quest’ultimo in ballottaggio con il neo acquisto Giuseppe Caccavallo.

Schieramento speculare o quasi per l’Ancona, che davanti al numero 1 Scuffia dovrebbe schierare i centrali difensivi Bartoli e Kostadinovic (Moi si è trasferito alla Vibonese); a completare la retroguardia i terzini Daffara (a destra) e Forgacs (sinistra). Centrocampo a tre con Leandro Vitello e Zampa ad affiancare il ghanese Agyei, una variazione a livello tattico è possibile in attacco con lo spostamento tra le linee di Freudiani, che domenica scorsa ha giocato da trequartista dietro la coppia Momentè-Paolucci. In alternativa mister Brini tornerà al tridente classico con Freudiani e Bariti esterni e Paolucci punta centrale.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Venezia-Ancona si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.