Video/ Bari-Vicenza (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO BARI-VICENZA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) -Il San Nicola sta diventando ormai una fortezza per il Bari di Colantuono, che trova l’ottava vittoria nella stagione 2016-2017 del campionato di Serie B contro il Vicenza, battuto per 2-1, quale deciso risultato utile consecutivo per i galletti. A segno per la formazione di casa al San Nicola sono stati per i colori del bari Floro Flores al 43ì (su assist di Furlan) e Galano all86’ (su passaggio di Raicevic): dopo appena tre presenza con la maglia dei galletti, l’ex Chievo trova il primo gol, oltre che il 40^ della sua carriera nel campionato cadetto. Con questo risultato la differenza reti del bari torna a essere positiva, ovvero 24 fatti contro i 23 subiti, mentre il Vicenza ne ha ancora 10da recuperare: non è quindi stato sufficiente la rete messa a segno da Ebagua al 79’ che finalizza l’assist di De Luca. In termini statistici, l’incontro è stato abbastanza equilibrato: in termini di possesso palla il Vicenza ha segnato il 53% contro il 47% del Bari, mettendo a segno anche un maggior numero di tiri e di tiri in porta (rispettivamente 12 e 5 dei veneti contro 8 e 2 dei pugliesi). I galletti però si sono dimostrati meno attenti con un più alto numero di fuorigioco (2 contro 0), di falli (21 contro 15) e di gialli (4 per i pugliesi, ovvero Sabelli, Salzano, Tonucci e Basha, contro 3 dei veneti, dati a Rizzo, Bellomo e Ebagua).

