Video / Bologna-Napoli (1-7): highlights e gol della partita (Serie A, 23^ giornata)

VIDEO BOLOGNA-NAPOLI (RISULTATO FINALE 1-7): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Il 7 a 1 con il quale il Napoli ha liquidato il Bologna non lascia spazio a repliche. Gli uomini di Sarri sono stati bravissimi a capitalizzare le occasioni create (12) e a perfezionare la mira sotto porta (9 tiri nello specchio per gli ospiti), dimostrando ancora una volta come il contropiede (5 ripartenze quest'oggi per il Napoli) sia una delle armi vincenti per i partenopei. Dal canto loro i padroni di casa nutrono parecchi rimpianti sul rigore sbagliato da Destro sullo 0-2 e che avrebbe probabilmente cambiato volto alla partita, e sulle palle gol non sfruttate, considerando le 6 parate effettuate da Reina che testimoniano come gli uomini di Donadoni abbiano comunque avuto il modo di affacciarsi nell'area di rigore avversaria senza però sfruttare le manovre offensive costruite. Il Napoli si conferma inoltre una vera macchina da gol con 55 reti in 23 partite, numeri impressionanti considerando l'assenza di Milik che a breve farà il suo rientro in campo e Sarri potrà quindi contare su un altro pesante terminale offensivo che si aggiungerà a quelli già presenti (Mertens, Hamsik, Callejon e Insigne), un imbarazzo della scelta che qualunque allenatore vorrebbe avere e che Donadoni, ad esempio, non ha.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il capitano del Napoli, Marek Hamsik, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Sono troppo contento per la mia prima tripletta in Serie A, ma al di là di questo stasera è stato davvero un gran Napoli, non era facile vincere su questo campo dopo averci perso l'anno scorso. Stiamo crescendo sempre più, peccato per la gara contro il Palermo ma l'importante è esserci ripresi subito, ora ci concentreremo sulla prossima gara contro il Genoa. Il record di Maradona? Mi piacerebbe batterlo, se non sarà quest'anno sicuramente la prossima stagione sarà la volta buona. Il Napoli visto oggi può giocarsela con chiunque". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, non è certamente di buon umore: "Abbiamo preso sette gol, non mi pare ci sia molto da aggiungere al di là dei demeriti nostri e della bravura conclamata del Napoli che è una squadra di altissimo livello. Tuttavia non posso fare a meno di commentare gli errori commessi da un arbitro internazionale come Massa che dovrebbe essere molto più equilibrato nelle decisioni. Non capisco proprio perché non abbia espulso Callejon che a tre metri dalla porta ha toccato il pallone con la mano manco fosse un giocatore di basket, e poi poco dopo mostri il rosso diretto a Masina per un fallo su Insigne che si trovava a venti metri dalla porta e soprattutto non era da ultimo uomo, con Maietta nei pressi". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, non si scompone più di tanto dopo il 7 a 1 rifilato al Bologna: "Sono ovviamente contento per il risultato ma non posso fare a meno di pensare che con il Palermo avevamo creato lo stesso numero di palle gol (se non di più) senza riuscire a vincere, lasciando per strada due punti che a fine stagione potrebbero pesare come macigni. Oggi la squadra mi è sicuramente piaciuta, ha saputo incanalare sul terreno di gioco e nel migliore dei modi la rabbia accumulata questa settimana, dimostrando una cattiveria inedita sotto porta. Il ruolo di Mertens quando rientrerà Milik? Penso che si metterà a completa disposizione della squadra, come ha sempre fatto". (Stefano Belli)

