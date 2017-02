Video/ Cittadella-Pro Vercelli (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO CITTADELLA-PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Vince l'equilibrio nella sfida del Tombolato tra Cittadella e Pro Vercelli. Finisce 0-0 la partita della ventiquattresima giornata di Serie B, dopo novanta minuti combattuti e tutto sommato divertenti, come si evince dalle statistiche dell'incontro che ora andiamo brevemente ad analizzare. Cominciamo dal possesso palla, in cui si registra una netta prevalenza dei padroni di casa (60%-40%). Nei tiri, maggiore intraprendenza da parte degli ospiti con otto conclusioni, di cui tre in porta. Cinque, invece, i tentativi a rete della formazione veneta, due soltanto dentro lo specchio. Ammontano a dieci i calci d'angolo totali e ben sei le segnalazioni di offside. Dal punto di vista fisico è stata una gara piuttosto combattuta con trentadue falli fischiati e 5 cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Spazio ora alle dichiarazioni del post gara, con il commento a caldo di mister Roberto Venturato: "La Pro Vercelli è venuta a giocare per fare risultato, ma difendendosi spesso in 11. Abbiamo dato un segnale di crescita perché altre squadra qui hanno vinto giocando così. Schenetti? Su un campo pesante volevo un giocatore capace di attaccare spazi, Chiaretti l’ho tenuto alla fine. Abbiamo tenuto spesso la palla vicino all’area di rigore. Chi ha giocato oggi in attacco ha fatto una buona prestazione, compreso Vido che ha qualità importanti". (Jacopo D’Antuono)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI CITTADELLA-PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA)