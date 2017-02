Video/ Latina-Frosinone (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO LATINA-FROSINONE (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Latina-Frosinone è un trampolino di lancio, il derby della Ciociaria è l'occasione per un bel salto in alto: Pasquale Marino vince 0-1 su rigore di Dionisi, sfrutta il 2-2 della vigilia, in anticipo, tra Verona e Benevento e porta il suo Frosinone a solo un punto dalla capolista della Serie B! Il tecnico deve ringraziare Dionisi, in gol dagli 11 metri a fine primo tempo, per il 10° sigillo personale della stagione. Il Latina finisce KO anche perchè non riesce a sfruttare la superiorità a livello di possesso palla (57 a 43%) e a concretizzare le proprie azioni d'attacco, in particolare con Corvia e De Vitis, nel secondo tempo; Brosco è il migliore per palle recuperate (21) e Bruscagin per passaggi riusciti (41) ma è il Frosinone a spuntarla, in virtù di un attacco sempre capace di fare la differenza (6 i tiri in porta) e che stavolta anzi raccoglie poco in relazione a quanto costruito da Ciofani & co. Proprio Dionisi, il match winner, è al top quanto a conclusioni effettuate (4), anche se il più vicino al bis per gli uomini di Marino è stato Sammarco, con la traversa colpita a fine primo tempo!

LE DICHIARAZIONI - Queste le parole dell'allenatore subito dopo la sfida: "Stiamo trovando equilibrio; sono contento per la società e per i tifosi... e anche per mia moglie, mi aveva chiesto un regalo per il compleanno! Ora dobbiamo continuare con questo atteggiamento, mantenere l’attenzione alta in tutte le partite perché abbiamo vissuto qualche momento di difficoltà. Sul mercato ci siamo mossi in maniera intelligente e il profumo di Serie A lo sentiamo, dopo questo weekend ai limiti della perfezione. Ma la strada è ancora lunga...". Vivarini, tecnico del Latina, ha invece parlato così ai microfoni di 'Sky Sport': "Il pari sarebbe stato giusto, la prestazione è stata all'altezza ma è chiaro che dobbiamo migliorare. L'analisi della partita ci lascia comunque contenti perché abbiamo creato tante occasioni. E' stato un derby molto bello, con lo stadio pieno, i tifosi sono stati fantastici, il clima era stupendo e la coreografia davvero bella. Non ci aspettavamo di perdere, ma bisogna accettare il risultato". (Luca Brivio)

