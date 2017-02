Video/ Pisa-Entella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO PISA-ENTELLA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Il Pisa riprende un match che sembra ormai sfumato, dopo il gol di Caputo e l'espulsione di Verna: gli uomini di Gattuso – indiavolato nel finale e a stretto contatto con l'arbitro Ros, dopo il triplice fischio – pareggiano il gol dell'Entella grazie a Cani e rischiano anche di fare il colpaccio, fermati da un grande Paroni. Protagonista di un'ottima prestazione, come il collega Ujkani. Favorevoli ai toscani i principali "parziali" di valutazione, dallo scout della Lega B: addirittura 65 a 35% il possesso palla, con un numero di palle giocate quasi doppio per i padroni di casa (605 a 355). Non a caso i primi 5 giocatori per passaggi riusciti sono tutti nerazzurri: al top Golubovic e Mannini (56 a testa), seguiti da Di Tacchio (51) che è risultato invece il migliore per palle recuperate (29), per una prova di grande quantità e buona qualità, in mezzo al campo. Unico a distinguersi, invece, per l'Entella, bomber Caputo: per lui 4 tiri in porta, il gol e una costante pericolosità. Insomma il migliore, di gran lunga, per gli ospiti.

LE DICHIARAZIONI - Finisce quindi 1-1 all'Arena Garibaldi, questi i commenti di Gattuso nel post, dopo il confronto con l'arbitro, a dir poco acceso: "La situazione sembrava compromessa ma penso che oggi avremmo meritato di più del pareggio, gli episodi sicuramente sono stati decisivi – ha dichiarato a 'Sky Sport' – Siamo stati ingenui, sull'espulsione Verna ha sbagliato perché non deve protestare. L'1-1 ci stia stretto perché abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo messo sotto una squadra importante come l’Entella. I cambi? Tante volte non è bravura dell’allenatore ma dei giocatori, sicuramente tutti i miei ragazzi si fanno trovare pronti e ho visto una formazione che per lunghi tratti ha avuto il totale controllo della gara. Alla fine ero arrabbiato, è vero che ha sbagliato il mio giocatore ma il fatto che un arbitro si mostri permaloso perché un giocatore gli dice di svegliarsi… Verna ha sbagliato, però ci stiamo giocando qualcosa di importante e a volte gli arbitri potrebbero capire il momento". (Luca Brivio)

