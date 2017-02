Video/ Salernitana-Novara (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO SALERNITANA-NOVARA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Salernitana e Novara pareggiano zero a zero nella sfida dello stadio Arechi valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, al termine di novanta minuti piuttosto intensi ed equilibrati. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma non sono riuscite a pungersi. Il pari sembra quindi il risultato più giusto, come confermano i dati statistici della partita che andiamo ora brevemente ad esaminare. Sostanziale equilibrio nel possesso palla, con la Salernitana che prevale lievemente (52%-48%). Otto le conclusioni dei padroni di casa, di cui solo tre in porta. Sei, invece, i tentativi dei biancazzurri, di cui tre verso lo specchio della porta. Dal punto di vista fisico è stata una partita piuttosto combattuta e fallosa, con trentacinque falli fischiati dal direttore di gara che ha estratto ben cinque cartellini gialli. Andiamo ora a leggere le dichiarazioni dei protagonisti al termine del match di Salerno, con il commento a caldo del mister dei novaresi Boscaglia: "Un ottimo punto, arrivato dopo una partita equilibrata. Bene, dopo una bella partita, che abbiamo anche cercato di vincere. Niente di grave per Bolzoni, grande Cinelli che l'ha sostituito". (Jacopo D’Antuono)

