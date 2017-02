Video/ Spal-Ascoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO SPAL-ASCOLI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Secondo pareggio consecutivo per la Spal che tra le mura amiche del Mazza non va oltre l'1-1 contro l'Ascoli nonostante le tante palle gol create dagli uomini di Semplici (7 per la precisione) che sulla loro strada hanno trovato un super Lanni, autore di 6 parate la maggior parte delle quali decisive. Il 58% di possesso palla da parte dei padroni di casa conferma come la Spal abbia fatto la partita per larghi tratti senza però trovare la via del gol su azione, in compenso gli uomini di Aglietti sono stati bravissimi a sfruttare le ripartenze per lasciare il segno e portarsi per primi in vantaggio con Favilli che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Cacia. Alla Spal è servito un calcio di rigore per evitare la sconfitta, dagli undici metri Antenucci si è tolto la soddisfazione di battere Lanni e pareggiare i conti, consentendo alla formazione ferrarese di uscire dal campo con almeno un punto. Niente terzo gol in tre gare, invece, per Sergio Floccari, fermato dalla traversa. In classifica la Spal rimane al terzo posto in classifica ma vede allontanarsi il Frosinone, ora a +3 grazie alla vittoria nel derby contro il Latina, mentre l'Ascoli rimane a centro classifica e alla larga dalla zona calda.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato una bella partita giocando con personalità e costruendo tante palle gol, siamo stati bravi ad annullare lo svantaggio ma sotto l'aspetto del gioco ho visto una squadra pimpante e in salute. Complimenti al portiere avversario Lanni che con i suoi interventi ci ha negato i tre punti, sul piano della prestazione non ho assolutamente nulla da rimproverare ai miei, se continueremo a esprimerci in questa maniera da qui a fine stagione ci toglieremo sicuramente tante altre soddisfazioni". Le parole del tecnico dell'Ascoli, Alfredo Aglietti, ai microfoni di Sky Sport: "Lanni è stato sicuramente il migliore in campo effettuando parate molto importanti, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che serve sempre per fare risultato in gare come questa. Peccato per l'episodio del rigore contro che ci ha impedito di uscire dal campo con i tre punti, ma credo che oggi abbiamo dato un bel segnale. Il nostro obiettivo è quello di rimanere il più lontano possibile dalla zona play-out e di dare spazio ai tanti giovani che secondo me meritano la luce dei riflettori, a cominciare da Orsolini che ultimamente sembra un po' distratto dalle voci di mercato e spero che possa tornare a concentrarsi esclusivamente sull'Ascoli". (Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI SPAL-ASCOLI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 24^ GIORNATA)