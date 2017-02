Classifica marcatori Serie A / Mertens al comando, Icardi e Higuain a secco (23^ giornata, oggi 6 febbraio 2017)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MERTENS PRIMO DOPO LA 23^ GIORNATA (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - La 23^ giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo di martedì 7 febbraio 2017 tra la Roma e la Fiorentina, ha regalato tantissime emozioni e gol a grappoli in due partite: il totale è di 23 gol fatti in nove gare, con le incredibile goleade nei match Bologna-Napoli terminato sull’1-7 e Pescara-Lazio conclusosi sul 2-6, che hanno naturalmente pesato anche sulla classifica marcatori. È stata la giornata del centrocampista della Lazio e della Nazionale Italiana Marco Parolo, autore di un clamoroso poker (ancora di più per chi non è un attaccante di ruolo) e dei napoletani Dries Mertens e Marek Hamsik, che hanno realizzato tre gol a testa naturalmente nello stesso incontro, guadagnandosi come del resto lo stesso giocatore capitolino il diritto di portarsi a casa il pallone del match. L’attaccante belga con i tre gol realizzati alla squadra di Roberto Donadoni tra l’altro ha fatto un importante balzo nella classifica dei bomber del massimo campionato italiano guadagnando il primo posto con 16 centri. Un risultato clamoroso se si pensa alle medie realizzative delle passate stagioni napoletane e soprattutto dell’evoluzione tattica della squadra di Maurizio Sarri, imposta dall’infortunio di Milik. Per il centrocampista Marek Hamsik il bottino è invece di 9 reti complessive in Serie A in questa stagione, che gli hanno permesso di diventare il secondo bomber della classifica di tutti i tempi del Napoli superando Sallusto e mettendo nel mirino il Re Diego Armando Maradona ora distante soltanto 6 gol. Passando alla classifica dei bomber della Serie A, alle spalle di Mertens che come detto di reti ne vanta 16 c’è il Gallo Andrea Belotti che con il gol realizzato ieri ha raggiunto Gonzalo Higuain e Mauro Icardi rimasti all’asciutto in questa tornata nel derby d’Italia e anche Edin Dzeko che però deve ancora giocare. Sale a quota 12 Ciro Immobile che ha trovato una sola marcatura nella goleada della Lazio sul campo del Pescara. A 10 segnature ci sono altri attaccati di razza come Marco Borriello, Nikola Kalinic e Giovanni Simeone. A 9 centri oltre al capitano del Napoli Hamsik figurano Iago Falque che ieri ha però sprecato un calcio di rigore, Cyril Thereau e Ilija Nestorovski del Palermo, che ha firmato il gol decisivo nella vittoria del Palermo sul Crotone.

