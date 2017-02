DIRETTA COPPA DAVIS 2017/ Argentina-Italia Fognini-Pella streaming video SuperTennis: chi passa trova il Belgio (oggi 6 febbraio)

DIRETTA PELLA-FOGNINI: ARGENTINA-ITALIA, COPPA DAVIS 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI LUNEDI' 6 FEBBRAIO). CHI PASSA TROVA IL BELGIO - In attesa di completare Argentina-Italia, sfida del primo turno di Coppa Davis 2017 che ha visto slittare il quinto match Pella-Fognini a oggi causa pioggia, ricordiamo che la squadra vincente affronterà il Belgio nei quarti di finale, dal 7 al 9 aprile. I belgi hanno battuto in trasferta la Germania, sul veloce indoro di Francoforte. Venerdì c’era stata una vittoria per parte nei primi due singolari, A. Zverev per la Germania e Darcis per il Belgio, ma da sabato è stato un monologo degli ospiti, che sono passati in vantaggio vincendo il doppio in cinque set con Bemelmans e De Loore contro i due fratelli Zverev, opera completata da Darcis conquistando ieri il 3-1, arrotondato poi da Bemelmans vincendo l’ultimo singolare, anche se ormai inutile nell’economia della sfida. Il Belgio dunque aspetta ora il verdetto da Buenos Aires per sapere se dovrà sfidare l’Argentina oppure l’Italia. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-ARGENTINA COPPA DAVIS 2017 (dalle ore 15.00)

DIRETTA PELLA-FOGNINI: ARGENTINA-ITALIA, COPPA DAVIS 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI LUNEDI' 6 FEBBRAIO) - Argentina-Italia, sfida valida per il primo turno della Coppa Davis 2017 Gruppo Mondiale (in pratica gli ottavi di finale) si prolunga anche oggi, lunedì 6 febbraio. Colpa della pioggia, che ieri ha permesso la disputa soltanto di uno dei due singolari della domenica, che è stato vinto da Carlos Berlocq su Paolo Lorenzi in cinque set. Di conseguenza la situazione è ora in parità sul 2-2 e quindi sarà necessario disputare anche l'ultima partita sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Appuntamento alle ore 15.00 italiane per Guido Pella-Fabio Fognini, il match che deciderà l'intera sfida.

Venerdì tutto sembrava facile per l'Italia, che aveva vinto i primi due singolari con Lorenzi contro Pella e Seppi contro Berlocq; l'Argentina ha accorciato sabato vincendo un'incredibile doppio al tie-break del quinto set, ieri i padroni di casa sudamericani hanno completato la rimonta con il punto del 2-2 e dunque tutto si deciderà oggi. Ieri Berlocq-Lorenzi è durata quattro ore e 14 minuti di gioco, in realtà molto di più considerando le interruzioni per pioggia, una maratona che infine ha sorriso all'Argentina, che ha concretizzato una rimonta che venerdì sembrava impossibile.

Tutto dunque adesso è nelle mani di Fabio Fognini, che ha vissuto un weekend decisamente anomalo: venerdì costretto a saltare il primo singolare per problemi gastrointestinali e sostituito da Seppi; sabato sfortunato protagonista del doppio finito in modo beffardo; ieri in perenne attesa del suo match che alla fine non si è giocato, sarà oggi il giorno decisivo per lui e per l'Italia, alla ricerca del punto che garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale.

Ricordiamo che la diretta tv della sfida Argentina-Italia di Coppa Davis 2017 è su SuperTennis, la web-tv tematica che trovate al canale 64 del vostro televisore oppure al 224 del bouquet satellitare di Sky; qualora non possiate mettervi davanti a un televisore nel pomeriggio di un giorno lavorativo, potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv, mentre non vanno dimenticati i profili ufficiali messi a disposizione dalla Coppa Davis, che trovate su Facebook (facebook.com/daviscuptennis) e Twitter (@daviscup).

