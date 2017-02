Inter news / Squalificati Icardi e Perisic per due giornate dal giudice sportivo: stangata dopo Juventus-Inter (oggi 6 febbraio 2017)

INTER NEWS, ICARDI E PERISIC SQUALIFICATI PER DUE GIORNATE (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Mauro Icardi e Ivan Perisic sono stati squalificati per due giornate dal giudice sportivo, dunque la sconfitta contro la Juventus nel derby d’Italia lascia strascichi molto pesanti in casa Inter, dove nelle prossime due partite l’attacco sarà completamente da reinventare. Cominciamo dalla descrizione dei fatti secondo quanto riportato dal giudice sportivo nel comunicato ufficiale. Ivan Perisic era stato espulso al 49’ minuto del secondo tempo “per avere ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara”. L’arbitro Rizzoli lo ha sanzionato con il rosso diretto che adesso il croato pagherà con due giornate di stop, stessa identica sanzione che spetterà a Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter non è stato espulso, ma al termine della gara ha commesso due gesti che lo hanno fatto incorrere nella scure della giustizia sportiva: ha rivolto ad un Arbitro addizionale “un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti”, inoltre ha “calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo”. Un bel grattacapo per Stefano Pioli, anche se il calendario rende meno drammatica l’emergenza: le prossime due partite saranno infatti contro Empoli e Bologna, dunque sia Icardi sia Perisic torneranno a disposizione giusto in tempo per il big-match di fine mese contro la Roma.

