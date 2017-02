Probabili formazioni/ Roma-Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Fiorentina è la partita che chiude la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca martedì 7 febbraio alle ore 20:45 e slitta di un paio di giorni per l’impegno dell’Italia di rugby nel Sei Nazioni, che occupa lo stadio Olimpico. La Roma deve dare risposte sul piano del gioco: arriva dalla sconfitta di Genova e da una vittoria soffertissima contro il Cesena in Coppa Italia. La Fiorentina ha giocato a sua volta in settimana, e anche per i viola la vittoria è arrivata con una prestazione poco brillante e in pieno recupero contro il Pescara. In palio punti importanti per entrambe le squadre; aspettando allora il calcio d’inizio dello stadio Olimpico possiamo andare a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Roma-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti si ritrova senza i suoi esterni offensivi: il solo El Shaarawy è a disposizione, perchè Perotti si è nuovamente fermato in Coppa Italia e Salah, reduce dalla finale di Coppa d’Africa, tornerà soltanto nella prossima partita. Dunque El Shaarawy dovrà nuovamente partire titolare, andando ad affiancare Nainggolan sulla trequarti alle spalle di Dzeko, che intanto ha aumentato il suo bottino di reti stagionali; rispetto alla partita contro il Cesena torna dal primo minuto De Rossi che andrà ad affiancare Strootman, mentre sulla corsia sinistra si rivede Emerson Palmieri che aveva lasciato il posto a Mario Rui mercoledì sera (a destra è confermato Bruno Peres). In difesa invece a rimanere fuori sarà Juan Jesus: il brasiliano torna ad accomodarsi in panchina, rientra dal primo minuto Fazio che si disporrà al centro della linea, con Rudiger da una parte e Manolas dall’altra. Avvicendamento classico anche in porta, dove Szczesny rimpiazza un Alisson croce e delizia nella partita di coppa. Attesa per il possibile debutto di Grenier, che sarà in panchina nell’attesa di avere la prima occasione con la sua nuova maglia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Nella Fiorentina sono da valutare le condizioni di almeno tre titolari; Paulo Sousa ritrova Bernardeschi dopo la squalifica ma potrebbe perdere ancora Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez, oltre ovviamente a Kalinic. La grande condizione di Cristian Tello, doppietta decisiva a Pescara, lascia intendere che lo spagnolo possa essere confermato nella formazione titolare: a fargli posto sarebbe non Federico Chiesa, che agirà sulla destra con Bernardeschi dall’altra parte, ma Ilicic che non ha colto l’occasione datagli mercoledì sera. Babacar sarà l’attaccante qualora Kalinic dovesse dare forfait, mentre Borja Valero giocherà ancora una volta sulla trequarti. Questo significa che a centrocampo ci sarà ancora la coppia formata da Badelj e Matias Vecino; in difesa invece la terza scelta dipende ovviamente da Gonzalo Rodriguez. Con l’argentino in campo Carlos Sanchez e Astori agiranno ai suoi lati, in caso contrario dovrebbe esserci spazio per Salcedo che è la prima alternativa. In porta Sportiello si prepara ancora a sostituire Tatarusanu, il terzo giocatore in dubbio per questa difficile trasferta dello stadio Olimpico.

ROMA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Fiorentina, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD.