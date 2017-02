RIGORI NON DATI ALL'INTER/ Lite Pioli-Cesari a suon di moviola per i penalty negati contro la Juventus

PIOLI & CESARI, LITE PER I RIGORI NON DATI ALL'INTER. L'OPINIONE DI ROBERTO GAGLIARDINI - Alla fine della partita si è presentato ai microfoni di Premium Sport, dopo la discussione tra Stefano Pioli e Graziano Cesari, anche il nuovo acquisto dell'Inter Roberto Gagliardini per commentare i possibili rigori negati all'Inter contro la Juventus. Il centrocampista ex Atalanta ha così parlato: "A me quello su Icardi sembra un rigore netto, penso sia fallo. Quello su D'Ambrosio invece è difficile da valutare". Il centrocampista ha parlato anche della partita: "Siamo rammaricati. Abbiamo dimostrato di sapercela giocare contro i più forti del nostro paese. Potevamo stare sicuramente pi attenti sul gol subito, noi abbiamo avuto le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Anche io ne ho avute alcune importanti. Venivamo da sette vittorie di fila, però ce la siamo giocata alla pari e abbiamo dimostrato di poter essere tra le prime tre in classifica".

PIOLI & CESARI, LITE PER I RIGORI NON DATI ALL'INTER. PER IL TECNICO ERANO EVIDENTI, MA L'EX ARBITRO LO SMENTISCE CON LA MOVIOLA - La Juventus ha superato l'Inter con il risultato di 1-0, gara decisa da una giocata di Juan Cuadrado. Si è presentato ai microfoni di Premium Sport uno Stefano Pioli molto arrabbiato e subito ha iniziato a parlare degli episodi avvenuti all'interno dell'area di rigore della Juventus che per lui in qualche modo hanno condizionato la partita. Si parla precisamente di due situazioni. La prima vede Chiellini e Icardi scontrarsi e subito dopo Lichtsteiner strattonare in maniera evidente D'Ambrosio. La seconda invece vede Mandzukic entrare in area di rigore su Icardi con l'arbitro Rizzoli che lascia correre. Per Graziano Cesari, ex arbtro in studio per la moviola, le decisioni dell'arbitro sono state prese nella maniera corretta. Con la moviola Cesari sottolinea che nel primo c'è un fallo di Icardi su Chiellini che prende posizione mentre sul secondo Mandzukic va direttamente sul pallone non ostacolando l'attaccante argentino. In studio non la pensano come lui Maurizio Pistocchi e Riccardo Ferri. Alla fine Alessio Tacchinardi glissa le polemiche con una battuta, sottolineando: "Graziano (Cesari ndr) stasera hai fatto incazzare Pioli".

