RISULTATI BUNDESLIGA: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (19^ GIORNATA, 3-4-5 FEBBRAIO 2017) - Si è concluso il diciannovesimo turno di Bundesliga 2016-2017, dove il Bayern Monaco nonostante il pari contro lo Schalke 04 ha allungato a +4 sul Lipsia, sconfitto a Dortmund. Vincono anche tutte le squadre in corsa per la Champions e in fondo colpo dell'Amburgo. Protagonista di giornata Aubemeyang, tornato al goal dopo tre partite senza segnare e che vorrebbe andare al PSG a fine annata. Maglia nera invece per Olkowski, difensore del Wolfsburg che ha causato il rigore che Modeste ha segnato e che ha regalato la vittoria al Colonia.

La diciannovesima giornata di Bundesliga è iniziata subito con un risultato a sorpresa, ovvero la vittoria dell'Amburgo sul Bayern Leverkusen: per l'unica squadra che non è mai retrocessa dalla Bundesliga e che anche quest'anno lotta per la retrocessione si tratta di tre punti pesantissimi, che le consentono di agganciare il Werder Brema in terzultima posizione. A segnare il goal che ha deciso il match è stato il greco Papadopoulos, vecchia conoscenza del calcio italiano: al 76°, con un colpo di testa ha fatto gioire i tifosi.

A proposito del Werder Brema, pesantissima la sconfitta patita sul campo dell'Augsburg, capace di rimontare due volte e di vincere il match al fotofinish con un goal dell'esperto Bobadilla. Il match era iniziato anche bene per il Werder, avanti poco prima della mezz'ora con Gebre Selassie (26° minuto). Due minuti dopo l'Augsburg ha però trovato il pareggio con Schmid e ha chiuso il primo tempo in attacco. Nella ripresa il Werder Brema ha trovato ancora il vantaggio grazie ad un rigore trasformato con freddezza da Kruse dopo venti minuti. La gioia è durata però lo spazio di un quarto d'ora, ovvero fino al goal di Ja-Cheol.

L'Augsburg a quel punto ci ha creduto e ha trovato il goal della insperata vittoria al 94°. Ora il Werder Brema è stato come detto agganciato dall'Amburgo, mentre l'Augusta ha portato a 9 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

A proposito di zona retrocessione, continua a perdere quota il Darmstadt, che perde anche in casa dell'Eintracht Francoforte, ormai candidato di diritto ad un posto in Champions League. Il match è rimasto in equilibrio fino ad un quarto d'ora dalla fine, quando Hasabe ha trovato il guizzo vincente per portare avanti i padroni di casa, che hanno poi chiuso la pratica con l'ex viola Rebic dopo altri nove minuti e su calcio di rigore. Con questa vittoria l'Eintracht Francoforte non solo si conferma solitario al terzo posto con 35 punti, respingendo gli assalti delle inseguitrici, ma recupera anche 3 punti sul Lipsia, che come vedremo tra poco è caduto a Dortmund. Per il Darmstadt invece è notte fonda con i 9 punti che lo relegano in fondo alla classifica.

Riguardo il Leipzig, la difficile trasferta di Dortmund è finita con una sconfitta che ha permesso al Bayern Monaco di Ancelotti di portare a 4 i punti di vantaggio. La neo-promossa rimane ferma a 42 punti, con un margine di sicurezza sulle inseguitrici, ma sicuramente la sconfitta contro i gialloneri (che tengono il ritmo dell'Eintracht e si portano a 34 punti) fa male: a decidere la sfida è stata una rete del solito Aubemeyang, che dopo tre partite di digiuno ha ritrovato la via del goal con un pregevole colpo di testa al 26° del primo tempo, dando così i tre punti alla propria squadra e confermandosi in testa alla classifica marcatori.

Tiene botta anche l'Hoffenheim, che dopo aver perso l'imbattibilità stagionale nel turno precedente per mano del Lipsia, ritorna a correre e asfalta per 4 a 0 un Magonza mai in partita: match indirizzato fin dalle prime battute con la rete di Uth dopo cinque minuti. Poi è un monologo dei padroni di casa, che però non riescono a trovare il colpo del ko, facendo presagire una atroce beffa. Ed invece tra l'81° e il 90°, ecco che arriva la grandinata, prima ci pensa Terrazzino e poi Szalai, tornato alla base questa estate dopo il prestito all'Hannover 96: l'attaccante ungherese classe 1987 segna due reti all'86° e al 91°. Per l'Hoffenheim il sogno Champions League (34 punti come il Dortmund) continua, mentre per il Magonza è una brutta battuta d'arresto nella corsa alla salvezza.

Vincono anche Colonia ed Herta Berlino, che salgono a braccetto a 32 punti, rendendo la lotta per la Champions davvero intensa. Il Colonia ha battuto Gomez e compagni grazie ad una rete di Modeste a 9'dalla fine: per il Wolfsburg la situazione è sempre più complicata: ora i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono tornati ad essere solo tre, a dimostrazione che in questo campionato non si può davvero sbagliare una partita. Anche l'Herta Berlino, reduce da un periodo complicato, ha battuto una delle ultime della classe, ovvero l'Ingolstadt: per vincere è bastata una rete di Haraguchi dopo nemmeno un minuto.

In ottica salvezza pesante il successo del Borussia Moenchengladbach contro il Friburgo: le reti di Stindl, Raffael ed Hermann, giunte tutte dal 73° in poi, danno una decisa boccata d'ossigeno. Chiudiamo con il Bayern Monaco, che non va oltre l'1 a 1 interno contro lo Schalke 04, ma accresce il vantaggio sul Lipsia: al goal del solito Lewandowski al 9°, risponde Naldo dopo quattro minuti. Per lo Schalke 04 si tratta di un ottimo punto nella corsa alla salvezza.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA (19^ GIORNATA)