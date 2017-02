Risultati Eredivisie/ Classifica aggiornata, partite e marcatori (21^ giornata, 27-28-29 gennaio 2017)

RISULTATI EREDIVISIE: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (21^ GIORNATA, 3-4-5 FEBBRAIO 2017) - Sono state 27 le reti messe a segno nella ventunesima giornata della Eredivisie 2016-2017, dove le prime tre della classe hanno vinto tutte e dove fanno rumore l'ennesima caduta dell'Heerenveen e le vittorie di Vitesse e Go Ahead Eagles. Protagonisti di giornata Peterson nella vittoria dell'Heracles Almelo, dove ha contribuito in maniera decisiva a pochi minuti dal suo ingresso in campo, e in negativo la punta iraniana Reza Ghoochannejhad, che non riesce ad aiutare l'Heerenveen ad uscire dalla crisi e mai incisivo contro l'Utrecht.

La ventunesima giornata del massimo campionato olandese è iniziata con la vittoria del Vitesse sul campo dell'ADO Den Haag, risultato che per i padroni di casa vuol dire ingresso definitivo nella zona retrocessione visti i risultati di chi era dietro. Ora i punti sono 17 e la situazione si fa complicata. Vola invece il Vitesse, che sale a 33 punti e aggancia un Heerenveen in caduta libera. La partita è stata decisa alla mezz'ora di gioco con un uno/due micidiale firmato Adnane Tighadouini e Ricky van Wolfswinkel, con quest'ultimo alla decima rete stagionale.

La giornata nera dell'ADO Den Haag è proseguita con la vittoria del Go Ahead Eagles sul campo del NEC Nijmegen. La neo-promossa è sempre ultima, ma con 16 punti torna a sperare nella salvezza. Il NEC si mangia le mani perchè una vittoria o un pareggio avrebbero sancito la fine (quasi) di ogni discorso salvezza. Ed invece bisognerà faticare ancora un po'. Il match si è indirizzato verso gli ospiti già dopo 25 minuti grazie alle reti di Manu (12°) e Antonia (25°), con quest'ultimo al quinto goal in campionato. Solo per le statistiche, purtroppo per il NEC, il goal di Grot (anche lui al quinto goal in campionato), arrivato nel secondo tempo in pieno recupero.

Rimanendo in zona retrocessione, letteralmente punto d'oro quello strappato dall'Excelsior sul campo del Gronineng, che ha così fallito l'assalto alla zona Europa League. E dire che i padroni di casa erano anche passati in vantaggio con Mimoun Mahi, arrivato al nono goal stagionale. La rete, arrivata ad inizio ripresa, dopo 180 secondi, è stata però vanificata da Hadouir all'80°, a tre minuti dal suo ingresso in campo. Come già detto, con questo risultato l'Excelsior esce dalla zona retrocessione: la lotta per evitare la Seconda Divisione sarà ancora serratissima, ma questo turno di campionato è risultato decisamente favorevole.

Rimanendo sempre nei bassifondi della classifica, bruttissimo lo stop interno dello Sparta Rotterdam contro lo Zwolle, che ora ha 20 punti e lo ha sorpassato (l'altra neo-promossa è rimasta infatti ferma a 18 punti e la zona retrocessione è sempre troppo vicina). Partita che lo Zwolle ha chiuso nella ripresa, con le reti di Menig, Madsen e Israelsson, a segno rispettivamente al 51°, al 62° e all'86°. Troppo tardiva la reazione dello Sparta Rotterdam, a segno due volte in pieno recupero con Mathias Pogba, fratello del più famoso Paul e con un passato anche nella Serie B italiana e precisamente al Pescara.

Chi dalla zona retrocessione sembra essersi sfilato dopo questo ventunesimo turno è l'Heracles Almelo, capace di vincere 3 a 1 in casa del Willem II e di sorpassarlo in classifica (24 punti contro 22). 1 a 3 il risultato finale di un match che i padroni di casa avevano iniziato nel migliore dei modi con la rete di Sol (nono centro stagionale) al 24°. Nella ripresa è però cambiato tutto e all'Heracles Almelo sono bastati letteralmente sei minuti per ribaltare il match. Il pareggio è arrivato al 62° grazie a Peter van Ooijen (prima rete in campionato). Il sorpasso è stato firmato al 65° da Peterson, entrato da due minuti e poi protagonista anche nell'azione del terzo goal, firmato Robin Gosens.

Andando ad occuparci delle zone altissime della classifica, ha faticato più del previsto l'Ajax in casa del Roda (ora penultimo). I Lancieri sono passati in vantaggio al 7° minuto della ripresa con un goal di Klaassen, ben imbeccato da Dolberg e al decimo goal stagionale. Poi è stata una sofferenza fino allo scadere, quando Younes ha trovato il proprio primo goal in questa annata e ha messo al sicuro il risultato per l'Ajax, salito così a 49 punti e sempre al secondo posto.

Hanno vinto anche Feyennord e PSV, confermando come queste tre squadre facciano un campionato a parte. La capolista ha vinto 2 a 0 sul campo del Twente (in crisi e fermo a 30 punti), ma ha sbloccato il match solo nell'ultimo quarto d'ora, con le reti di Botteghin al 75° e di Jorgensen al 90°, che hanno fatto salire il Feyenoord a 54 punti. Ha vinto anche il PSV, in trasferta contro l'Az Alkmaar: doppio vantaggio degli uomini di Cocu, a segno al 13° e al 16° con il difensore Wilems, ma Friday al 17° rimette in partita l'Az Alkmaar. Al 41° Pereiro fa 1 a 3 e a 10'dalla fine arriva il colpo del ko firmato de Jong. Il secondo goal dei padroni di casa è ancora di Friday, a 5'dalla fine. PSV a 46 punti e Az Alkamaar sorpassato dal Vitesse. Infine, in caduta libera l'Heerenveen, che perde il big match in casa dell'Utrecht (Ludwig al 25°) e si vede sorpassare al quarto posto proprio dagli avversari di giornata ed è ormai stato risucchiato nella lotta per l'Europa League.

