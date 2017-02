RISULTATI LIGA: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (21^ GIORNATA, 3-4-5 FEBBRAIO 2017) - Ci sono stati 21 reti e due partite rinviate nella ventunesima giornata di Liga 2016-2017, tra cui quella del Real Madrid contro il Celta. Tra le prime della classe vincono tutte tranne il Siviglia, fermato dal Villareal, mentre prendono sempre più quota Real Sociedad ed Eibar. Tra i protagonisti di giornata Sergi Enrich con i suoi due centri nella vittoria dell'Eibar e in negativo Nasri, il cui errore dal dischetto contro il Villareal potrebbe pesare come un macigno in ottica campionato e potrebbe significare addio ai sogni di gloria per il Siviglia.

La ventunesima giornata della Liga è iniziata con un rinvio, quello del match tra il Deportivo La Coruna e il Betis, due squadre che sono nella parte bassa della classifica e che dovranno quindi aspettare per giocare la partita che potrebbe dare ad una delle due la quasi matematica certezza della salvezza: il match è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo.

Chi invece ha giocato sono Malaga ed Espanyol, con la seconda squadra di Barcellona che ha fatto suo il match confermandosi con 32 punti all'ottavo posto e continuando quindi la propria corsa per un posto in Europa League. A decidere il match contro il Malaga, rimasto invece fermo a 22 punti, ma con un margine più che rassicurante sulla zona retrocessione. A far volare l'Espanyol è stato ancora una volta Piatti (17°), il quale si è confermato vero trascinatore di questa squadra.

Giornata grandiosa per la città di Barcellona, perchè anche Messi e compagni hanno centrato i tre punti, vincendo un match sulla carta difficile contro l'Athletic Bilbao. Partita dominata dai ragazzi di Luis Enrique, che dopo quaranta minuti di gioco erano già sul 2 a 0 grazie alle reti di Alcacer e Messi, sempre più in testa alla classifica dei marcatori. Il match è poi stato chiuso da una rete di Vidal al 22° della ripresa. Il Barcellona con questo successo si è portato a 45 punti: il Real Madrid ha ora un solo punto di vantaggio, ma attenzione: le partite da recuperare per i blancos di Zinedine Zidane sono diventate due, visto che il match contro il Celta Vigo, impegnato nella corsa all'Europa League, è stato rinviato per maltempo.

Una parte del tetto dello stadio dei padroni di casa è crollato e quindi è divenuto impossibile giocare. Il match è stato rinviato a data da destinarsi con le proteste della dirigenza madrilena, che avrebbe voluto giocare o nello stesso impianto, chiudendo una parte degli spalti, o in uno stadio diverso da quello del Celta Vigo. Tuttavia la Federcalcio iberica ha deciso diversamente e il match è stato quindi rinviato.

Chi perde quota è il Sivigilia dell'ex interista Jovetic, che impegnato nel difficile match interno contro il Villareal, che ha appena salutato Pato, non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0. Per Sanpaoli un solo punto nelle ultime due partite: la vittoria sul Real Madrid è stata quindi vanificata da una doppia frenata che mette seriamente a rischio la corsa della squadra andalusa per il titolo. E sul risultato finale pesa come un macigno l'errore dal dischetto di Nasri, con l'ex Manchester City sul banco degli imputati.

Il Villarreal è invece salito a 35 punti e anche se la Real Sociedad ha aumentato il proprio vantaggio, può comunque essere soddisfatto di un sesto posto con vista sul quinto. E a proposito di Real Sociedad, la vittoria contro l'Osasuna è stata decisamente più difficile del previsto: il 3 a 2 finale dice infatti molto sull'andamento del match. La Real Sociedad è andata sotto al 25° minuto per il centro di Kodro, ma nella ripresa si è scatenata con i suoi uomini migliori, trovando tre reti in un quarto d'ora: la rimonta l'ha fatta partire Navas al 62° ed è stata poi completata da Vela e Juanmi, in rete al 72° e al 77° approfittando anche di un paio di svarioni della retroguardia dell'Osasuna.

Gli ospiti sono però tornati in partita all'80° grazie a Leon, ma poi non sono riusciti a rifarsi definitivamente sotto. Con questo risultato la Rea Sociedad consolida il quinto posto con 38 punti, mentre l'Osasuna resta ultimo a 10 punti in compagnia del Granada, in attesa del match che vedrà questi ultimi opposti al Las Palmas e che si giocherà lunedì 6 febbraio alle ore 20:45.

Per l'Osasuna l'unica buona notizia è che le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere non hanno vinto, a cominciare dallo Sporting Gijon, che ha subito un tracollo in casa contro l'Alaves, ormai quasi salvo con i suoi 27 punti. Partita dominata dagli ospiti, a segno con Sobrino, Santos e Mendez (10°, 58° e 70°), prima del goal di Traore all'84°. L'Alaves ha subito stroncato il tentativo di rimonta segnando con Alexis due minuti dopo. Solo per le statistiche il goal di Castro al 91°.

Perdono anche Leganes e Valencia, che restano rispettivamente a 18 e 19 punti e quindi vicine alla zona retrocessione. Il Leganes ha perso 2 a 0 in casa dell'Atletico Madrid (doppietta di Torres al 15° e al 51°), con Simeone che così ha accorciato sul Siviglia. Il Valencia è stato travolto in casa dall'Eibar, che ha vinto 4 a 0 con doppietta di Enrich (28° e 77°) e centri di Adrian su rigore (48°) e Garcia (57°). Per l'Eibar la vittoria significa aggancio a Bilbao a 32 punti, settimo posto in campionato e sogno Europa League che continua.

