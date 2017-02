Risultati Ligue 1/ Classifica aggiornata, partite e marcatori (23^ giornata, 3-4-5 febbraio 2017)

RISULTATI LIGUE 1, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCARTORI (23^ GIORNATA,3-4-5 FEBBRAIO 2017) – Sono state ben 23 le reti nella 23^ giornata della Ligue 1, che ha visto il crollo del Nizza a Monaco, con quest'ultimo nuovo capolista. Vincono anche PSG e Saint Etienne, contro Digione e Lione. In fondo alla classifica colpo del Lorient. Protagonista di giornata è Monnet-Paquet, ancora decisivo per il Saint Etienne, mentre il peggiore è stato il nostro Mario Balotelli, incapace di dare la scossa al Nizza nel decisivo match contro il Monaco. La giornata numero 23 della massima serie del calcio francese è subito cominciata con una sorpresa, ovvero la caduta del Marsiglia di Garcia in casa del Metz: reduci dall'ottimo 5 a 1 interno contro il Montpellier, i ragazzi dell'ex tecnico della Roma non sono stati in grado di replicare la bella prestazione del turno precedente e sono incappati nella classica giornata storta contro un avversario che dopo un periodo di appannamento ha ripreso decisamente a correre. Il goal vittoria lo ha segnato Jouffre a otto minuti dalla fine e nemmeno l'ingresso dell'ex West Ham Payet ha cambiato l'inerzia di un match che per il Marsiglia è apparso da subito complicato. Il Metz sale così a 24 punti e si porta temporaneamente fuori dalla zona calda, mentre il Marsiglia resta fermo a 33 punti e può essere contento perchè chi è dietro non ne ha approfittato. CLICCA QUI PER CONOSCERE LA CLASSIFICA E I RISULTATI (23^ GIORNATA)

La giornata è proseguita con il big-match tra Monaco e Nizza, il cui risultato è stato decisamente eloquente: i monegaschi hanno dominato in lungo e in largo e il 3 a 0 finale che li lancia in testa con 52 punti poteva essere decisamente più largo come risultato. Match dominato ma sbloccato solo nella ripresa grazie a Germain, lesto a metterla dentro dopo due minuti dalla ripresa del gioco. Quindi è salito in cattedra Falcao, che ha stravinto il confronto con Balotelli: il colombiano ha segnato al 60° e all'81°. La giornata nera del Nizza è stata completata dall'aggancio del PSG, che lo ha raggiunto al secondo posto a 49 punti dopo l'agevole vittoria sul campo del pericolante Digione, raggiunto a 24 punti. Sulla vittoria del PSG c'è il solito marchio di Cavani, che a 6'dalla fine ha segnato il terzo goal dei parigini, che prima erano andati a segno con Moura alla mezz'ora del primo tempo e con Thiago Silva all'81’. In mezzo ai primi due goal della squadra di Emery c'è stato il pareggio del solito Tavares al 31’: per il Nizza di Balotelli e Favre la corsa al titolo si fa ora davvero complicata. Si fa complicata anche la corsa all'Europa League del Guingamp, che si conferma squadra che quando arriva in alto si sgonfia. Pesantissima la sconfitta interna contro il Caen, che ha gioito in pieno recupero grazie alla rete di Karamh, quando ormai il pareggio a reti inviolate sembrava qualcosa di già scritto. Il Guingamp resta fermo a 31 punti e ha perso una grande occasione per sorpassare Bordeaux e Marsiglia, mentre il Caen è balzato a 25 punti: la zona retrocessione è lontana solo due punti, ma per una settimana si potrà dire di essere virtualmente salvi, una cosa che fa decisamente bene al morale.

Abbiamo accennato al Bordeaux: ebbene, i girondini sono l'altra delusione di giornata, anche se hanno avuto in dote il match più complicato, quello conto il Rennes, ovvero un vero e proprio spareggio per l'Europa League. La partita si è accesa nella ripresa e i protagonisti sono stati due ex milanisti: Menez ha portato in vantaggio i padroni di casa dopo dieci minuti della ripresa, ma Gourcouff ha rimesso le cose a posto al 69’. Il Rennes ha poi provato a vincerla, senza però riuscire a mettere la testa avanti: così il Bordeaux sale a 33 punti e aggancia il Marsiglia, mentre il Rennes arriva a 31 punti e aggancia il Guingamp. Nella lotta per l'Europa League si rifà finalmente vivo il Tolosa, che ha travolto 4 a 0 l'Angers, ora tornato in zona retrocessione con i suoi 23 punti. Il Tolosa ha chiuso la pratica nella ripresa con le reti di Delorte al 47’, del solito Braithwaite al 56’ su rigore, a cui sono seguiti i centri di Trejo e Toivonen al 69’ e al 90’. Come si vede è stata una grande giornata per il Tolosa, andato a segno con tutti i suoi uomini più talentuosi e ora a 29 punti. Per quanto riguarda la zona retrocessione vi sono stati dei risultati molto importanti: primo fra tutti il colpo esterno del Lorient, che ha vinto in casa del Lilla grazie ad Aliadiere (49’). La squadra è sempre ultima a 21 punti, ma la salvezza non è più una chimera. Pesantissima anche la vittoria del Nancy sul Nantes, incappato nella seconda sconfitta dell'era Conceiciao, arrivata per le reti di Dia e Cetout (50’ e 64’). Il Nancy è salito a 27 punti e ha sorpassato proprio il Nantes, fermo a 26 e che deve riprendere subito la marcia vista la classifica molto corta e i risultati di giornata. Oltre alla vittoria del Caen vi è stata anche quella del Montpellier (ora a pari punti con il Nantes) contro il Bastia (penultimo a 22 punti). Protagonista Mounie con una doppietta (17’ e 64’) che ha reso inutile il goal di Crivelli al 34’. Infine, nel posticipo della domenica, pesantissima vittoria del Saint Etienne sul Lione: ora l'ex squadra di Platini è a -1 dal Lione, fermo al quarto posto a 37 punti. Partita chiusa dopo mezz'ora con le reti di Monnet-Paquet e di Hamouma al 9’ e al 22’.

