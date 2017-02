RISULTATI PREMIER LEAGUE CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (24^ GIORNATA, 4-5 FEBBRAIO 2017)- Dopo la 24^ giornata della Premier League, la classifica si tinge sempre più di "blues", con il Chelsea di Conte che si sbarazza per 3 – 1 a Stamford Bridge dell’avversaria più vicina, l’Arsenal, mandandola ad un distacco di 12 punti in classifica. Regge il Tottenham che con la vittoria di misura sul Middelsbrough resta a 9 di svantaggio, mentre il City è terzo grazie al successo contro lo Swansea. Vince anche lo United di Mourinho, che mette in crisi il Leicester campione in carica, con Claudio Ranieri che ora rischia l’esonero. In coda vincono 2 su 3 delle pericolanti, con l’Hull City che batte un sempre più deludente Liverpool, ed il Sunderland che ritrova il successo dopo sei turni battendo nello scontro diretto in campo esterni il Crystal Palace, appaiandolo a quota 19 contro i 20 dell’Hull City. CLICCA QUI PER CONOSCERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA, I RISULTATI E I MARCATORI DELLE PARTITE (24^GIORNATA)

Il derby londinese tra il Chelsea di Conte e l’Arsenal di Wenger, in tribuna per squalifica, ha aperto la 24esima giornata, ed il tecnico italiano, oltre che i tre punti si è preso una bella rivincita per il k.o. subito nell’andata all’Emirates Stadium. Alla fine i "blues" vincono per 3 – 1 con l’Arsenal che segna la rete della bandiera nel recupero, dopo che il Chelsea ha dominato in lungo ed in largo i 90 minuti. Il Chelsea ha trovato in vantaggio nel primo tempo con una rete dell’ex esterno viola, Marcos Alonso, bravo a ribattere in testa di rete un pallone che in precedenza era stato indirizzato verso la porta avversaria, da Diego Costa, poi nel secondo tempo sono arrivate due reti gioiello: la prima realizzata dal belga Hazard dopo uno slalom tra gli avversari partito dal centrocampo e terminato con un tiro di destro che si è insaccato rasoterra nell’angolo opposto; la seconda di Fabregas, subentrato pochi minuti prima allo stesso Hazard, che ha approfittato di un brutto rilancio del portiere Cech per infilare la porta dell’Arsenal con un pallonetto da fuori area. La gara tuttavia era iniziata con un Arsenal che voleva fare la partita e nei primi 10 minuti di gioco sembrava messo bene in campo, e con maggiori iniziative verso la porta difesa da Courtois. Il primo tentativo a rete è infatti di Iwobi, che approfitta di un errato passaggio di David Luis per cercare di piazzare il pallone in porta, pallano che invece esce a lato a sinistra. Il Chelsea ci prova con Cahill, con un colpo di testa su angolo, poi arriva la rete di Alonso, in ribattuta, dopo che il precedente tiro di testa di Diego Costa aveva fatto tremare la traversa. Nell’occasione, nel contrasto con lo spagnolo, si fa male Bellerin, che deve uscire. Nel resto del primo tempo ci sono due occasioni per Pedro, ma anche l’Arsenal si fa vivo impegnando seriamente Courtois con Gabriel. La rete capolavoro di Hazard arriva dopo 8 minuti nella ripresa; il belga conquista un pallone nella zona centrale del campo togliendolo a Koscielny, poi salta un uomo e si dirige verso l’area resistendo anche ad un tentativo di fallo da parte di Coquelin, poi dribbla di nuovo Koscielny che era rinvenuto su di lui e dopo un ulteriore slalom in area batte il portiere avversario. L’Arsenal non si arrende ed il nuovo entrato Wlbeck ci prova di testa ma Courtois salva, poi è Mustafi, sempre di testa a mettere di poco a lato. La partita si chiude all’85esimo con la rete di Fabregas, poi al 91esimo, su cross dalla sinistra di Monreal, arriva la rete di Giroud.

In Premier era il giorno dell’esordio nel Southampton per l’ex Napoli, Manolo Gabbiadini e l’attaccante italiano è andato subito in rete, portando in vantaggio dopo 13 minuti il suo nuovo club nei confronti del West Ham. La rete di Gabbiadini non è però bastata, perché solo 1 minuto dopo è arrivato il pareggio dei londinesi con una rete di Carroll, ed il 2 – 1 con un tiro da fuori dell’ex Sampdoria, Obiang. Nel secondo tempo il West Ham segna anche la rete del 3 – 1 definitivo, con un tiro scagliato da Noble e la deviazione decisiva di Davies. In rete all’esordio anche un altro ex protagonista del campionato italiano, Niang. L’ex rossonero è l’autore della seconda rete del Watford di Mazzarri dopo 47 minuti di gioco, e dopo aver effettuato il passaggio che aveva permesso al suo compagno di squadra Deeney. Il Burnley accorcia le distanze con una rete su rigore di Barnes, al 78esimo e mette un po' di paura alla squadra di Mazzarri, che alla fine riesce ad intascare la seconda vittoria consecutiva. Prima del primo gol del Watford, espulso Hendrick, per una brutta entrata ai danni di Holebas.

Completamente diversa la giornata delle due squadre di Liverpool: la formazione di Klopp si fa infilare per 2 – 0 sul terreno dell’Hull City, formazione alle prese con la lotta per non retrocedere, che si impone per 2 – 0, grazie alle reti di N’Diaye al 44esimo, che approfitta dell’errore di Mignolet, e di Niasse a 6 minuti dalla fine su un lancio effettuato dall’ex interista ranocchia. L’Everton invece vince largamente, 6 – 3, la sua partita interna contro il Bournemouth, che sembrava chiusa dopo il 3 – 0 della squadra di casa alla fine del primo tempo, poi si è riaperta con gli ospiti che si portavano sul 3 – 2, pe chiudersi di nuovo nel finale. Match Winner per l’Everton, il belga Lukaku, che ha messo a segno 4 delle 6 reti dei suoi, con le altre due marcature di McCarthy e di Barkley. Per la formazione ospite a segno due volte King nel giro di 11 minuti per riaprire la gara, e Arter. Con il poker di questa giornata Lukaku si è portato in testa alla classifica dei cannonieri della Premier League con 16 centri. Il Crystal Palace crolla in casa contro il Sunderland in uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo nella classifica finale. La formazione di Sam Allardyce in questa partita ha confermato di essere veramente "allo sbando", ed il Sunderland non ha avuto problemi a conquistare i tre punti grazie a due reti per tempo. Nella prima parte di gara vanno a segno Konè, dopo solo 10 minuti, e Ndong, al 43esimo, poi ad inizio ripresa, nel giro di 2 minuti, arriva la doppietta messa a segno da Defoe che fa calare il sipario sul match. In un’altra gara del pomeriggio del sabato, vittoria interna con il minimo scarto per il West Bromwich Albion, al quale basta la rete messa a segno da Morrison dopo 6 minuti di gioco per battere lo Stoke City, in una gara che non ha mostrato grandi spunti da parte di nessuna delle due formazioni.

Contro il Middlesbrough il Tottenham ottiene i tre punti con il minimo vantaggio. La partita si chiude sull’ 1 – 0 per gli uomini di Pochettino, che dopo essere passati in vantaggio rischiano anche il pareggio, compreso una botta a lato di poco da parte di De Roon nel periodo di recupero. La rete del Tottenham al 58esimo su calcio di rigore, concesso dall’arbitro per l’atterramento in area di Song da parte di Bernardo. Sul dischetto il cannoniere Harry Kane che realizza alla destra del portiere. Nella prima delle due gare della domenica il Manchester City batte lo Swansea per 2-1, con una doppietta per il brasiliano Gabriel Jesus. La formazione allenata da Guardiola ha piegato i gallesi solo al secondo minuto di recupero, dopo che all’81esimo Sigurdsson aveva pareggiato la rete del vantaggio dei Citizens. Il City aveva dominato il primo tempo, chiuso in vantaggio solo per 1 – 0 con la rete del giovane brasiliano, che Guardiola ha mandato in campo al posto di Aguero, poi non è riuscita a chiudere la partita rischiando molto e vedendo il pareggio avversario nella ripresa, prima della prodezza di Gabriel Jesus. Nella gara che chiudeva la 24esima giornata, sul campo del Leicester il Manchester United si impone in modo netto, 3 – 0, aggravando la posizione della formazione campione della Premium de del suo allenatore, Claudio Ranieri. La prima rete è stata segnata da Mkhitaryan, al 42esimo, poi si è messo in evidenza anche Ibrahimovic con il raddoppio, arrivato dopo pochi minuti, che ha mandato le squadre negli spogliatoi sullo 0 – 2. Ad inizio ripresa la terza rete, segnata da Mata, che in pratica ha sigillato il risultato a favore della formazione di Mourinho. Per lo United tre punti che lo avvicinano molto alla zona Champions League.

