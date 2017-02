SUPER BOWL 2017 VIDEO HIGHLIGHTS: IL TOUCH DOWN DECISIVO DI WHITE (NEW ENGLAND PATRIOTS-ATLANTA FALCONS 34-28 DTS) - Il Super Bowl 2017 disputato a Houston nella notte italiana ha visto la vittoria dei New England Patriots ai danni degli Atlanta Falcons per 34-28 dopo i tempi supplementari, coronando una bella rimonta della squadra di Boston ai danni degli avversari, che a lungo erano stati in vantaggio nel corso della partita (clicca qui per leggere di più circa la cronaca e l’andamento del match). L’evento, che è la finale del campionato di football americano, ha come sempre catalizzato l’attenzione di centinaia di milioni di appassionati, soprattutto negli Stati Uniti ma non solo: il più importante fra i video highlights è naturalmente il decisivo touch down di James White, quello che ha fatto girare definitivamente la partita in favore dei New England Patriots, che vincono così il Super Bowl per la quinta volta nella storia, appunto con una clamorosa rimonta dal 3-28 al 28 pari che ha portato la finale del campionato Nfl per la prima volta nella storia ai supplementari, decisi poi dall’azione che potrete trovare nel video che vi proporremo nella seconda pagina di questo articolo. James White, running back dei Patriots classe 1992, è diventato così l’uomo partita del Super Bowl che conquista per la seconda volta in carriera dopo il successo di due anni fa, anche se naturalmente l’uomo simbolo dei New England Patriots resterà sempre Tom Brady, l’unico giocatore della rosa ad avere vinto tutti i cinque Super Bowl conquistati dalla squadra, il primo nell’ormai lontano 2001. Ad Atlanta invece resta naturalmente solo l’amarezza per la clamorosa rimonta subita. CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER IL VIDEO DEL TOUCH DOWN DI WHITE CHE HA DECISO IL SUPER BOWL 2017