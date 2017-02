Trapani-Avellino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA TRAPANI-AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Trapani-Avellino, diretta dall'arbitro LaPenna, è il posticipo della 24^ giornata del campionato di Serie B: si gioca lunedì 6 febbraio alle ore 20,30 allo stadio Polisportivo Provinciale di Erice tra i padroni di casa del Trapani di Calori e l’Avellino di mister Novellino. Una gara di estrema importanza nell’economia della lotta salvezza tra due formazioni che nell’ultimo mese di campionato hanno saputo offrire prestazioni piuttosto positive che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. Il Trapani è ultimo in classifica con 19 punti a 7 di distanza dalla salvezza ma viene da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio). L’Avellino è diciassettesimo con 25 punti a pari merito con il Pisa per cui potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.

Gli irpini sono reduci quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi). In casa il Trapani ha il peggior cammino di tutta la Serie B con soli 12 punti alla pari di Vicenza ed Ascoli, sui 36 disponibili. L’Avellino in trasferta dal proprio conto non ha un grandissimo score con 6 punti messi da parte grazie ad una sola vittoria conquistata peraltro nell’ultima fuori casa giocata ed ossia a Brescia. Nel match di andata allo stadio Partenio il confronto si concluse sullo 0-0 mentre nella passata stagione nell’ultimo scontro diretto in casa del Trapani i siciliani si sono imposti con il punteggio di 2-1 con reti di Coronado e Citro per i padroni di casa e di D’Angelo per l’Avellino. Insomma, ci sono tutte le premesse per una gara molto tirata, nella quale si combatterà su ogni pallone.

Passando alle probabili formazioni, il Trapani di Calori dovrebbe conservare lo schieramento basato sul 4-3-1-2 anche se ci sono dei dubbi sugli undici da mandare in campo. In porta Pigliacelli mentre in difesa Fazio dovrebbe giocare sulla destra, Kresic e Pagliarulo nel mezzo e sulla fascia sinistra Visconti. Davanti alla difesa nel ruolo di metronomo c’è un ballottaggio tra Rossi e Colombotto con il primo che sembra essere in netto vantaggio. Nei ruoli di mezzali Maracchi sulla destra e Barilla sulla sinistra peraltro autore di una splendida rete nell’ultima giornata sul campo della Pro Vercelli. Nizzetto dovrà svolgere il ruolo di trequartista alle spalle del duo composto da Coronado che dovrebbe essere preferito a Curiale e Citro anch’egli preferito a Jallow.

Nell’Avellino mister Novellino sta pensando ad un 4-4-1-1 con Radunovic tra i pali, in difesa Gonzalez sulla destra, Jiday oppure Soumare nel mezzo al fianco di Djimisti e Laverone a spingere sulla corsia di sinistra. A centrocampo Lasik confermato sulla destra, nel mezzo Paghera è in ballottaggio con Moretti e Omeonga mentre sulla sinistra sembra che Eusepi possa scansare Belloni nel ruolo di titolare. In avanti Ardemagni prima punta con Verde libero di spaziare su tutto il fronte d’attacco.

Ci sono tutte le premesse per assistere un match nel quale l’Avellino sarà molto coperto per sfruttare i possibili spazi concessi in contropiede dal Trapani che dal proprio canto se vuole sperare nella salvezza deve cercare di centrare i tre punti. Tuttavia molto dipenderà dalla decisione di Calori di confermare o meno Coronado in avanti che è giocatore in grado di dare molto equilibrio a tutta la squadra anche se non è eccezionale in fase di conclusione.

La Snai prevede un incontro abbastanza equilibrato anche perché i 3 punti messi in palio potrebbero essere decisivi per la lotta salvezza. Leggermente favorito il Trapani che grazie ad un buon mercato invernale sembra essersi rinforzato e trovato soprattutto la quadratura del cerchio. La vittoria dei siciliani è pagata 2,20 volte la posta in palio, il pareggio 3,15 mentre il possibile successo da parte della squadra irpina è pagato 3,6 volte la posta in palio. Passando al numero complessivo di reti sembra tendenzialmente più probabile che vi siano meno di tre centri (Under 2,5 a 1,65 contro Over 2,5 a 2,10).

Trapani-Avellino sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

