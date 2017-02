Video/ Atalanta-Cagliari (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO ATALANTA-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Atalanta – Cagliari finisce 2-0. Il Papu Gomez colpisce ancora e questa volta lo fa subito per due volte. Al quarto e al sedicesimo realizza due bei gol che consentono agli orobici di affrontare il resto del match in discesa. Nel prossimo turno di Serie A il Cagliari affronterà la Juventus al Sant’Elia mentre l’Atalanta sarà in scena a Palermo.

SINTESI PRIMO TEMPO – Gasperini schiera i suoi con il 3-4-1-2. Tra i pali Berisha, trio difensivo composto da Toloi, Caldara e Masiello. Sulla fascia destra Andrea Conti, su quella sinistra Spinazzola. In mezzo al campo Kessie e Freuler mentre Kurtic si dispone tra le linee pronto a inserirsi negli spazi creati da Petagna e Alejandro Gomez. Il Cagliari replica con il 4-3-2-1. Rafael in porta, linea difensiva formata da destra verso sinistra da Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves e Capuano. In mezzo al campo Isla e Tachtsidis affiancano Di Gennaro. In attacco Barella e Dessena in appoggio a Borriello. Dirige l’incontro il signor Gavillucci, arbitro iscritto alla sezione AIA di Latina. L'Atalanta passa in vantaggio al primo affondo dopo appena 4 minuti. Gomez recupera palla a centrocampo e serve Spinazzola. L'azione si sviluppa dalla parte opposta, Kurtic serve Conti che crossa basso trovando proprio il Papu che dalla sinistra non sbaglia. Il Cagliari prova a reagire: Tachtisidis verticalizza per Capuano ma il terzino si fa sorprendere in fuorigioco. La pressione degli orobici impedisce al Cagliari di ragionare. La squadra di Rastelli riesce a distendersi mostrando però una certa lentezza palla al piede non riuscendo così a creare i presupposti per il pareggio. Al 16esimo è l'Atalanta a trovare il gol. Petagna trova Gomez sul limite. L'argentino ha tutto il tempo per stoppare, mirare il secondo palo e colpire con un destro a giro preciso. Nono gol in campionato per l'ex Catania. Gli ospiti provano subito a reagire ma rischiano di subire il terzo in contropiede. Kessie apre per Gomez che crossa in area trovando Petagna. Il controllo del centravanti è impreciso e la difesa del Cagliari può liberare l'area. Alla mezzora si rivede in avanti il Cagliari. Borriello ci prova di testa su cross dalla sinistra ma il suo tentativo è troppo debole per impensierire Berisha. Per quanto riguarda le azioni offensive dei padroni di casa il regista avanzato non può che essere lui, il Papu Gomez. L'argentino offre l'ennesimo cioccolatino a Petagna che si presenta in area troppo spostato in avanti. Complice anche la pressione di Ceppitelli, la punta ex Milan non riesce a girare in porta. Anche il Cagliari cerca la punta. Tachtsidis la trova con uno scavetto ma Borriello non riesce a concludere al volo. Al 39esimo ancora un'occasione per Petagna. Questa volta l'azione nasce da calcio piazzato, sempre ovviamente dai piedi di Gomez. Cross teso sul limite dove Masiello in tuffo trova Petagna sul secondo palo che ci prova di prima ma non inquadra lo specchio.

SINTESI SECONDO TEMPO – Nessuna sostituzione effettuata dagli allenatori, in campo tornano gli stessi 22 di inizio gara. Conti cerca subito uno spiraglio movimentando Petagna sulla fascia. Cross in area ma Rafael in due tempi riesce a bloccare. Il Cagliari prova a colpire ma rischia di subire in contropiede. Gomez cerca Spinazzola sulla sinistra. L'esterno cerca il cross ma non riesce a effettuarlo prima che la palla superi la linea di fondo. I sardi fanno girare palla cercando spazi in avanti. Al 52esimo i nerazzurri si fanno sorprendere scoperti: Di Gennaro verticalizza per Borriello che si allarga a sinistra e crossa verso il secondo palo. L'azione prosegue e il Cagliari guadagna un corner. Sul cross dalla bandierina nulla di fatto. Gomez invece scalda il pubblico: serie di dribbling nei pressi della lunetta fermata da un fallo di Ceppitelli. Gavillucci estrae il primo cartellino giallo del match per l'ex Bari. Ceppitelli era diffidato e salterà la sfida con la Juve. Anche per l'Atalanta arriva il primo cartellino giallo di giornata, se lo guadagna Andrea Masiello, comunque non diffidato. Gasperini forse per dare un segnale alla squadra, a suo dire troppo rilassata nella fase iniziale del secondo tempo, toglie proprio Masiello. Al suo posto Zukanovic. Barella intanto viene ammonito. Il centrocampista fallo per impedire un contropiede nato dall'ennesimo errore di Isla. Anche Rastelli effettua una sostituzione: esce Dessena, entra Miangue. Esordio con la maglia del Cagliari per il difensore belga, scuola Inter. L'Atalanta propone un possesso palla non troppo preciso. L'intenzione è quella di attirare il Cagliari sulla destra così da liberare el Papu con cambi repentini di fascia. Raramente il piano viene eseguito alla perfezione. La partita viaggia su ritmi bassi. Gli orobici provano a pungere in contropiede ma Kessie e Petagna non si intendono. Altri cambi intanto. Per il Cagliari esce Capuano ed entra Serra, per i nerazzurri dentro Cristante, fuori Kessie. Dopo 5 mesi di stop per infortunio si rivede in campo anche Ionita. L'ex Verona prende il posto di Ceppitelli. Il Cagliari non riesce a tirare mai in porta nemmeno in questi ultimi minuti di gara. Cristante si inserisce bene in area sfruttando il movimento a proporsi di Petagna. Il tiro del centrocampista viene però respinto da Rafel. Sulla ribattuta ci prova Kurtic ma Miangue salva in scivolata. Tra le fila nerazzurre ammoniti Kurtic e Spinazzola. Nei minuti finali Gasperini fa esordire Mounier. Al suo posto esce Alejandro "Papu" Gomez raccogliendo il giusto tributo dell'intero stadio. Nei minuti finali il Cagliari rinuncia al possesso lasciando l'iniziativa ai padroni di casa. Petagna se ne va con potenza in area. Supera due avversari e conclude ma Rafael si allunga e gli nega la gioia del gol. (Francesco Davide Zaza)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI ATALANTA-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA)