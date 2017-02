Video/ Chievo-Udinese (0-0): highlights della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO CHIEVO-UDINESE (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Allo stadio Bentegodi di Verona, Chievo e Udinese non hanno dato vita a una bella partita, anzi: il risultato finale di 0-0 è solo una logica conseguenza di quanto accaduto sul terreno di gioco, cioè pochissimo. Basti pensare che nell'arco dei novanta minuti di gioco si è registrato solamente un tiro in porta, quello dell'Udinese, e una sola parata, quella di Sorrentino sul colpo di testa di Ali Adnan. Anche sul piano delle occasioni da gol il piatto piange (1 Chievo, 3 Udinese), va leggermente meglio per quanto riguarda i tiri dalla bandierina (5 Chievo, 6 Udinese) ma è doveroso sottolineare che le partite non si vincono battendo più calci d'angolo degli avversari. I discorsi sul possesso palla (46% Chievo, 54% Udinese) lasciano il tempo che trovano, soprattutto considerando il numero di palloni persi dalle due squadre (30 Chievo, 25 Udinese) e il numero di falli subiti (18 a testa) che hanno contribuito a spezzettare ulteriormente i ritmi di gioco, decisamente blandi. Chievo e Udinese continuano dunque a viaggiare a braccetto in classifica, portandosi entrambe a quota 29, venendo scavalcati dalla Sampdoria che ha espugnato il Meazza battendo il Milan.

LE DICHIARAZIONI - Le parole del tecnico del Chievo, Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport: "Le due squadre si sono annullate, c'è stata grande intensità in mezzo al campo da parte di entrambe le formazioni senza trovare la via della rete con facilità. Ci siamo messi in difficoltà a vicenda e il pareggio è giusto per quello che si è visto, ma sul piano dell'attenzione e dell'aspetto mentale ci siamo comportati meglio noi".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Udinese, Luigi Delneri, analizza la gara odierna: "È stata una partita combattuta su un campo molto complicato, le due squadre hanno lottato per ottenere dei punti, è stato un match di alto livello tecnico anche se avaro di palle gol. La squadra ha prodotto il suo sforzo cercando di fare qualcosa in più rispetto all'ultima gara esterna contro l'Empoli, la cosa importante è non aver preso gol nei minuti finali e questo è sicuramente un aspetto positivo". (Stefano Belli)

