Video/ Empoli-Torino (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO EMPOLI-TORINO (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Empoli-Torino è finita 1-1 allo stadio Castellani. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla (46% Empoli, 54% Torino). La squadra di casa è andata al tiro 12 volte, centrando lo specchio della porta in 2 occasioni; il Torino invece è andato alla conclusione 5 volte ed ha impegnato Skorupski in 4 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono una supremazia dei padroni di casa che sono riusciti a crearne 6 contro le 4 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 2 in favore dell'Empoli contro i 2 battuti dai granata; i toscani sono anche riusciti a recuperare più palloni (25-21) e a perderne anche meno (33-36). L'arbitro Di Bello ha fischiato ben 34 calci di punizione (21-13) ed ha estratto ben 10 cartellini gialli (6-4). Vediamo ora i singoli protagonisti di questo incontro. Levan Mchedlidze ha avuto il maggior numero di occasioni (2) innescato dall'ottimo Croce che ha servito 1 assist, mentre sono ben 6 i calciatori che hanno effettuato un tiro in porta, tra questi naturalmente i due marcatori Belotti e Pucciarelli. Daniele Croce è stato infine il giocatore che è riuscito a recuperare più palloni (7) e a perderne anche di più (6); il più falloso del match è sorprendentemente un attaccante Omar El Kaddouri che ha provocato ben 5 calci di punizione.

LE DICHIARAZIONI - Il commento del tecnico dell'Empoli, Giovanni Martusciello, al termine del pareggio interno contro il Torino rilasciato ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, mi complimento coi miei giocatori che hanno meritato il pareggio, anche se c’è qualche recriminazione in qualche circostanza in cui potevamo fare meglio. El Kaddouri? Sono contento, è un giocatore straordinario sotto l’aspetto qualitativo. Deve crescere dal punto di vista fisico ma sono contento della sua prestazione così come quella dei suoi compagni”.

Ecco invece quanto dichiarato dall'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Radio Rai: “Sono qui a parlare ancora di una partita che potevamo vincere, ci siamo rovinati da soli. Durante un campionato è normale che una squadra attraversa un periodo di difficoltà, anche ad una squadra più forte della nostra. Questo succede, l’importante è uscirne, oggi abbiamo avuto una grande occasione che abbiamo sprecato. Se in ogni partita prendi gol sicuramente manca qualcosa. Noi abbiamo sbagliato tutte le scelte, quando dovevamo tirare abbiamo passato mentre quando dovevamo passare abbiamo tirato. Potevamo fare qualcosa di più nel finale, ma anche quello che avevamo fatto fino a quel momento poteva bastare per vincere”. (Marco Guido)

