Video/ Genoa-Sassuolo (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO GENOA-SASSUOLO (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida del Ferraris tra Genoa e Sassuolo, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A e terminata 0-1 in favore dei neroverdi. Gli emiliani beffano il grifone con Pellegrini al 25' e conquistano l'intera posta in palio, in una trasferta insidiosa. Il dato del possesso palla premia al 55% i padroni di casa, che hanno mostrato anche più intarprendenza in fase offensiva con 15 tentativi totali. 7 invece i tiri dalle parti di Lamanna per il Sassuolo. Dal punto di vista del fraseggio, il Genoa ha completato 380 passaggi mentre la formazione ospite 271. La precisione di esecuzione sorride alla compagine rossoblu (78%), dato decisamente più alto rispetto agli avversari (69%). Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 21. Genoa-Sassuolo è stata una partita globalmente corretta dal punto di vista fisico, il direttore di gara Russo ha infatti estratto solo tre cartellini gialli. Per quanto riguarda le presenze allo stadio, erano presenti circa 18.000 spettatori.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Genoa-Sassuolo, con le parole a caldo del tecnico dei neroverdi, Eusebio Di Francesco: "La squadra ha risposto bene, abbiamo fatto un primo tempo straordinario e forse meritavamo qualcosa in più. Bene la gestione della seconda frazione senza rischiare praticamente nulla. Defrel ha avuto problemi a questo ginocchio, il mercato e tutte le voci non lo hanno forse aiutato. La Roma voleva anche Pellegrini ma lui ha deciso di chiudere la stagione con noi".

Ancora nessuna dichiarazione, invece, da parte dell'allenatore del Genoa Ivan Juric, finito nel mirino di alcuni tifosi assieme alla squadra dopo sette gare senza vittoria a testimonianza del periodo difficile da parte della formazione ligure. (Jacopo D'Antuono)

