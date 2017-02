Video/ Juventus-Inter (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO JUVENTUS-INTER (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Andiamo a dare un'occhiata alle statistiche e alle cifre che hanno caratterizzato il big match della 23^ giornata di Serie A 2016-2017 che ha visto protagoniste Juventus e Inter con la vittoria di misura dei bianconeri per 1 a 0. Possesso palla: 48% Juventus, 52% Inter; i nerazzurri non si sono fatti intimorire dagli avversari e dall'ambiente ostile, facendo girare il pallone e giocandosela a viso aperto proponendosi spesso nella metà campo della squadra di Allegri. Parate: 2 Buffon, 5 Handanovic; il portiere bianconero si è limito a fare il suo dovere senza gli straordinari, mentre a più riprese l'estremo difensore slovacco si è dovuto superare per mantenere blindata la porta, arrendendosi solamente alla sassata di Cuadrado. Tiri in porta: 7 Juventus, 2 Inter; alla fine i padroni di casa si sono resi più pericolosi sotto porta, soprattutto nella ripresa la formazione di Allegri poteva passare sul 2 a 0 mentre Buffon non ha corso pericoli nella seconda frazione di gioco. Legni colpiti: 2 Juventus, 0 Inter; una traversa per Dybala e una per Pjanic (in questo caso con la complicità di Handanovic). Palle perse: 34 Juventus, 28 Inter; qualche leggerezza di troppo in fase di impostazione per i bianconeri. Per quanto riguarda il campionato, la Juventus si porta a 54 punti in classifica a pochi giorni dal recupero con il Crotone, mentre l'Inter scivola al quinto posto, facendosi scavalcare dalla Lazio e venendo agganciata dall'Atalanta di Gasperini.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, è stato raggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo preso tre punti su un diretto rivale per il titolo, per cui sono fondamentali. Siamo primi in classifica ed è quello l'importante. Giocando bene contro un avversario difficile abbiamo avuto la meglio, vincere stasera era davvero importante e sono contento che siamo riusciti nell'intento. Ora cercheremo di tenere gli altri a sette punti di distanza, dunque sarà fondamentale fare bottino pieno a Crotone che intendiamo assolutamente rispettare, adesso pensiamoci a godere questo successo".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, rilascia le seguenti dichiarazioni: "Questa sera è stata una partita molto bella, di altissimo livello e con tantissima qualità in campo, praticamente una semifinale di Champions League, ed è così che dovremmo sempre giocare per arrivare fino in fondo anche in Europa. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa più per merito degli avversari che per demerito nostro, tuttavia i miei ragazzi hanno creato più occasioni senza però chiudere la gara nella ripresa, pur rischiando pochissimo. Per nostra fortuna l'Inter è partita piano, altrimenti sarebbe una seria pretendente per il titolo".

Le parole del tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport: "A fine gara c'era un po' di nervosismo, ma a parte l'espulsione di Perisic riteniamo che nel primo tempo ci siano stati due episodi nell'area di rigore bianconera che potevano essere valutati in maniera diversa. Come al solito ho schierato la migliore formazione possibile mandando in campo gli uomini che ho visto più in forma nell'arco della settimana, è stata una partita molto combattuta sul piano tattico e fisico, l'unico rammarico è per aver concesso il gol a Cuadrado lasciandolo libero di concludere a rete. Peccato perché la prestazione c'è stata e abbiamo giocato alla pari con la Juve, tuttavia dobbiamo ancora migliorare nella cura di piccoli dettagli che a questi livelli fanno la differenza". (Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI JUVENTUS-INTER (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA)