Video/ Milan-Sampdoria (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO MILAN-SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Milan-Sampdoria termina con il risultato di 1-0 in favore dei blucerchiati per effetto del gol messo a segno da Luis Muriel al 69', da calcio di rigore. La formazione ospite ha meritato la vittoria? Diamo subito un'occhiata alle statistiche. Il Milan ha realizzato complessivamente 20 tiri, di cui 6 verso lo specchio della porta difesa da Viviano, decisivo in almeno tre interventi. La Sampdoria, dall'altra parte, è stata più cinica: 7 tiri, 3 in porta e un gol all'attivo. Il possesso palla premia nettamente la squadra di Montella, con il 67,4% a fronte del 32,6% avversario. Stando ai numeri, il Milan avrebbe meritato il pareggio ma è anche vero che i rossoneri sono apparsi imprecisi sotto porta ma soprattutto prevedibili in fase di costruzione. Nel primo tempo l'occasione più grande è capitata alla Sampdoria: è il 25' quando Deulofeu sbaglia un retropassaggio, consegna la sfera a Muriel che arriva al limite dell'area e apre per l'accorrente Linetty, chiamato a sostituire in extremis l'infortunato Barreto. Il giovane centrocampista blucerchiato si presenta davanti a Donnarumma ma viene ipnotizzato dal portierone rossonero. La reazione del Milan sta tutta in un doppio tentativo di Bertolacci: i due tiri del centrocampista ex Genoa vengo però disinnescati da un attento Viviano. Nella ripresa i ritmi si alzano e le squadre si allungano. Al 47' Deulofeu controlla il pallone in area, prende la mira ma colpisce il palo da pochi passi. Poco dopo Pasalic tenta la battuta a rete dal limite ma, complice una deviazione, il suo tentativo termina sul fondo. Al 65' Zapata si fa soffiare la sfera da Djuricic, che parte in contropiede. Il neo entrato appoggia per Quagliarella, che in area viene atterrato da Paletta. Guida concede il calcio di rigore per la formazione ospite: dagli undici metri Muriel spiazza Donnarumma. Nel finale il Diavolo prova a riacciuffare almeno il pareggio con Suso, Lapadula e Abate. In particolare, clamoroso il gol sbagliato da Lapadula, che sbaglia una rete fatta a tu per tu con Viviano. Nel finale Sosa viene espulso per doppia ammonizione mentre Djuricic sfiora il raddoppio. Al termine di 4' di recupero, la Sampdoria può esultare. Il Milan sprofonda in un tunnel senza fine.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Milan-Sampdoria ecco quanto dichiarato a Sky Sport dal man of the match, Luis Muriel: "Abbiamo sempre fatto il nostro gioco ma ci mancavano i risultati. Ora vogliamo continuare a vincere sia in casa che fuori, Giampaolo ci chiede di correre tanto e di continuare a mostrare la nostra identità. Il rigore? Cerco di prepararmi al meglio e guardo sempre il portiere prima di calciare".

Questa invece l'analisi del tecnico dei rossoneri, Vincenzo Montella: "Il calcio è questo, c’è molto rammarico per tutto quello che abbiamo creato. Sotto il piano dell’impegno e dei principi di gioco c’è poco da rimproverare ai ragazzi, ma è ovvio che bisogna migliorare nella finalizzazione e anche nella scelta dell’ultimo passaggio. È un risultato che ci penalizza - conclude Montella a Premium Sport - ma dobbiamo continuare a credere nelle nostre convinzioni e nei nostri principi di gioco". (Federico Giuliani)

