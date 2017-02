Video/ Palermo-Crotone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO PALERMO-CROTONE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Vittoria fondamentale quella del Palermo, che al Renzo Barbera batte 1-0 il Crotone scavalcandolo in classifica e prendendosi il terzultimo posto. Il gol di Ilija Nestorovski arriva al 27’ minuto e certifica quanto di buono fatto dai rosanero nel corso della partita: non che il Palermo abbia spiccato per occasioni clamorose o per un dominio netto, ma sicuramente numeri e statistiche descrivono come i padroni di casa abbiano meritato la vittoria. Intanto il possesso palla, 65% a favore del Palermo: il Crotone ha cercato di agire di rimessa ma raramente è riuscito a mettere alle corde gli avversari. I tiri sono 8 a testa, ma il Crotone ha centrato i pali in sole due occasioni: decisivo Posavec nel salvare il risultato, ma dall’altra parte va detto che Cordaz ha dovuto effettuare almeno tre parate importanti per evitare ai suoi di affondare. Il Palermo ha avuto anche più occasioni da gol pulite (6 contro 4) e ha battuto un calcio d’angolo in più; bravi poi gli uomini di Diego Lopez a limitare i falli, che sono stati 12 contro i ben 23 del Crotone. Uno di questi al 69’ minuto ha portato all’espulsione di Lorenzo Crisetig, e lì i calabresi hanno perso l’opportunità di rimettere in piedi la partita. Interessante come il Palermo abbia fatto il vuoto soprattutto al centro, con ben 11 attacchi sui 28 totali; bene anche sulla destra (9), corsia sulla quale invece il Crotone ha fatto poco (4 attacchi). Parlando dei singoli, Mato Jajalo ha recuperato 6 palloni ed è stato il migliore in campo in questo dato. Cinque i recuperi di Andrea Nalini, 5 quelli di Aleandro Rosi che però è anche stato decisamente falloso (7 irregolarità fischiate). Pasticcioni Diego Falcinelli, Adrian Stoian, Giuseppe Pezzella e Carlos Embalo: 8 palle perse a testa, ma l’ultimo della lista è anche stato l’autore dell’assist che ha permesso a Nestorovski di decidere la partita.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della partita, Diego Lopez si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’importantissima vittoria: “Credo in questi ragazzi e credo nella squadra: sono sicuro che possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti” ha detto il tecnico del Palermo. C’è stata poi una domanda sul rapporto con Maurizio Zamparini e la pressione che ogni allenatore rosanero deve subire: da gran signore Diego Lopez ha dribblato l’insidia affermando che “noi tecnici sappiamo bene che dipenderemo sempre dai risultati”. (Claudio Franceschini)

