Video/ Pescara-Lazio (2-6): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO PESCARA-LAZIO (RISULTATO FINALE 2-6): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Una vittoria netta e indiscutibile, un 6-2 della Lazio sul campo del Pescara che – anche nei numeri dello scout della Lega Serie A – trova abbondanti conferme circa la superiorità biancoceleste. Nonostante lo scatto di fine primo tempo dei padroni di casa ed il 2-2 parziale... Il possesso palla, 57 a 43%, è a favore della Lazio, anche se non in maniera schiacciante. Perchè il Pescara non si è chiuso in difesa, anzi proprio dai mancati meccanismi difensivi nasce la sua figuraccia. Così i tiri totali sono 16 a 12 per Biglia & co: delle 12 conclusioni nello specchio, gli uomini di Inzaghi ne realizzano 6, il 50%; delle 6 per gli uomini di Oddo, 2 gol. Quindi in realtà la proporzione è corretta... Impossibile non notare poi, visti gli 8 sigilli totali, come sia stata una gara ricchissima di occasioni da rete: 27 in totale, 11 per i padroni di casa e 16 per gli ospiti. A far riflettere il tecnico laziale, nonostante il risultato, saranno invece le palle perse: 32 per la Lazio, 27 per il Pescara, che almeno in questo è riuscito a fare "meno peggio" dei rivali. Inutile dirlo, passando ai singoli, il nome che brilla di luce propria è quello di Parolo: 4 gol su 5 tiri in porta per lui, capace di creare 6 occasioni da rete e recuperare anche 8 palloni (al top anche in questo parziale). Chapeau. Dietro la lavagna invece Milinkovic-Savic, che con 10 palle perse è risultato il peggiore in fase di possesso per la Lazio.

LE DICHIARAZIONI - Simone Inzaghi a fine match ha commentato così la vittoria: "Abbiamo fatto bene, dopo il 2-0 pensavamo già di aver vinto ma il Pescara è una buona squadra e in Serie sappiamo che nessuno ti regala niente. Poi nella ripresa abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Parolo? Gli ho fatto i complimenti. Per noi è un giocatore importantissimo perchè ci aiuta in entrambe le fasi. Il confronto tra Keita e Biglia? Nessun caso. Lui è rientrato voglioso dalla Coppa d’Africa, negli allenamenti mi ha convinto e si è meritato di giocare. E’ importantissimo per noi e con Biglia non è successo niente, Lucas è il nostro capitano ed è giusto che dia consigli a più giovani. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa".

Massimo Oddo a 'Sky Sport' invece si è espresso così: "Il nostro limite quest'anno sono i tanti errori che non sempre sono dovuti alla bravura dell’avversario, ma molto spesso a errori di valutazione da parte nostra. Sul primo gol subito, ad esempio, bastava buttare la palla fuori; o in genere stare più attenti sulle situazioni da palla inattiva. Abbiamo dei grandi limiti non solo di bravura, ma anche legati alla mancanza di concentrazione, attenzione e cattiveria. Io non sono mai riuscito a schierare la stessa formazione da inizio anno: questo non deve essere una scusante nei miei confronti, ma lo deve essere verso i giocatori. Anche io potevo fare di più. Sicuramente per me e i ragazzi è una situazione difficile". (Luca Brivio)

