Ajax-Juventus Primavera/ Risultato live, info streaming video e diretta tv (Playoff Youth League 2017, oggi 7 febbraio)

AJAX-JUVENTUS PRIMAVERA: RISULTATO LIVE, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV (PLAYOFF YOUTH LEAGUE, OGGI 7 FEBBRAIO 2017) - Ajax-Juventus Primavera, che sarà diretta dall’arbitro svedese Bojan Pandzic, si gioca alle ore 18 di martedì 7 febbraio presso il De Toekomst; vale per i playoff di Youth League 2016-2017. La competizione dedicata alle formazioni Under 19, una sorta di Champions League dei giovani, è arrivata al suo turno intermedio: dopo la fase a gironi, le seconde classificate di ciascun raggruppamento sfidano in casa una squadra arrivata dalla Domestic Champions Cup, vale a dire il torneo parallelo che ha visto la partecipazioni dei campioni nazionali (tra cui la Roma, che sarà impegnata domani).

Si gioca in gara secca: la vincente accede agli ottavi di finale dove si riunisce a chi ha vinto il girone. La Juventus gioca la Youth League per il quinto anno consecutivo, ma ha superato la prima fase per la prima volta; la sconfitta interna contro la Dinamo Zagabria, nell’ultima giornata, le ha impedito di volare direttamente agli ottavi di finale e ora c’è questa partita davvero complicata, perchè va affrontata in trasferta e perchè l’Ajax è uno dei settori giovanili migliori al mondo.

Per arrivare fino a qui hanno giocato quattro partite: le hanno vinte tutte, segnando 11 gol (mai meno di due a partita) e subendone appena uno. Fatte fuori Breidablik e Paok Salonicco, adesso anche per l’Ajax si alza l’asticella della difficoltà: la Juventus Primavera si trova in testa al suo girone di campionato e arriva da una striscia di otto vittorie consecutive, ultimo ko in ambito nazionale il 18 novembre contro il Chievo (una delle tre partite, su 16, che i bianconeri non hanno vinto).

In Youth League le cose sono andate in maniera leggermente diverse: tre vittorie e tre sconfitte per la squadra allenata da Fabio Grosso, un rendimento piuttosto ondivago che però ha permesso di superare il turno. Difficile stabilire quale sia la squadra favorita: forse l’Ajax parte con un passo di vantaggio ma la Juventus sicuramente si gioca le sue carte.

Ajax-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del digitale terrestre, che copre le partite di Youth League delle squadre italiane: per tutti gli abbonati l’appuntamento è sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD e, in assenza di un televisore, si potrà assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovvero in diretta streaming video grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

© Riproduzione Riservata.