Barcellona-Atletico Madrid/ Info streaming video, diretta tv, quote, probabili formazioni, orario, risultato live (semifinale Copa del Rey 2017, oggi)

DIRETTA BARCELLONA-ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (SEMIFINALE COPA DEL REY, OGGI 7 FEBBRAIO 2017) – Barcellona-Atletico Madrid, è la partita in programma per oggi 7 febbraio 2017 alle ore 21.00 al Camp Nou, semifinale della Copa del Rey 2017. La squadra allenata da Luis Enrique nella gara d'andata si è imposta allo stadio Vicente Calderon di Madrid con il punteggio di 2-1, grazie alle reti realizzate da Luis Suarez e Lionel Messi nel primo tempo. Nella ripresa il fenomeno francese Antoine Griezmann è riuscito ad accorciare le distanze, ma il vantaggio dei blaugrana in vista della sfida di ritorno resta enorme. In finale la vincente affronterà una fra Celta Vigo e Alaves, dunque si tratta di una ghiotta occasione per portare a casa un trofeo, visto che in campionato il Real Madrid sembra aver preso definitivamente il largo.

Per raggiungere la semifinale il Barcellona ha eliminato l'Hercules ai sedicesimi di finale, l'Athletic Club Bilbao agli ottavi di finale e la Real Sociedad ai quarti di finale. L'Atletico Madrid invece ha avuto la meglio sul Guijuelo ai sedicesimi di finale, sul Las Palmas agli ottavi di finale e sull'Eibar ai quarti di finale.

Le formazioni saranno senza dubbio quelle titolari, visto che la posta in palio è decisamente alta e vale quasi l'assegnazione di un trofeo. Il Barcellona dinanzi al proprio pubblico proporrà il classico modulo 4-3-3, affidandosi al portiere tedesco Marc André ter-Stegen. I quattro difensori saranno i due terzini Sergi Roberto e Jordi Alba e i due difensori centrali Maschernao e Piqué.

A centrocampo il mediano di contenimento e creatore di gioco risponderà al nome di Sergio Busquets,che saranno accompagnato nella gestione della manovra dalla mezzala destra Rakitic e dalla mezzala sinistra Iniesta.

Il tridente d'attacco sarà il classico tridente delle meraviglie, composto da Messi sulla destra, Suarez al centro e Neymar sulla sinistra. Un trio che negli ultimi anni ha riscritto la storia del calcio con numeri da capogiro. L'Atletico Madrid avrà bisogno di una formazione a trazione anteriore per tentare di recuperare lo svantaggio iniziale e vincere con due col di scarto o segnando almeno tre volte. Mister Diego Simeone schiererà in porta Moya, protetto dai quattro difensori che saranno Vrsaljko, Savic, Godin e Filipe Luis. A centrocampo ci sarà spazio per i due mediani Saul Niguez e Gabi e per i due esterni Juanfran e Koke, rispettivamente a destra e a sinistra. Infine in attacco giocheranno le due punte centrali Griezmann e Ferreira Carrasco.

Il leitmotiv delle gare che si disputano al Camp Nou di Barcellona solitamente prevede un possesso di palla quasi totale dei padroni di casa. L'Atletico si adatterebbe molto volentieri a questo andamento, ma il problema è che deve recuperare ben due gol. Se dovesse riuscire a segnare subito potrebbe impostare una gara diversa, impostata su contropiedi e ripartenze veloci. Spesso il Barcellona va in affanno quando deve ripiegare, e con la gara in bilico potrebbero aprirsi scenari interessanti.

La squadra catalana però ha dimostrato di reggere la pressione e di sapersi imporre nelle gare che contano. Ricordiamo infin che il match tra Barcellona e Atletico Madrid, semifinale di ritorno della Copa del Rey, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non solo state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita. Consigliamo pertanto di consultare i profili Twitter delle due formazioni (@ FCBarcellona per i blaugrana e @atletienglish per i madrileni) per rimanere aggiornati sul risultato.

